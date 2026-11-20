Trong buổi chụp ảnh tập thể tại hội nghị APEC ở Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19.11, các nhà lãnh đạo cùng quàng khăn lụa.

Các nhà lãnh đạo APEC chụp ảnh lưu niệm với những chiếc khăn choàng được thiết kế đặc biệt tại hội nghị APEC ở Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19.11.2026 ẢNH: REUTERS

Hai màu sắc xanh và đỏ lấy cảm hứng từ biểu tượng APEC, với thiết kế trang nhã và có tông màu trầm để kết hợp cùng trang phục ngoại giao. Tuy đơn giản về hình thức, mỗi chiếc khăn lại thể hiện nhiều chi tiết được tính toán kỹ lưỡng từ chủ nhà Trung Quốc.

21 sợi tơ, 21 nền kinh tế

Ông Wu Jianhua, Chủ tịch Công ty văn hóa và công nghệ lụa Tô Châu Shangjiukai, đơn vị chủ trì thiết kế, cho biết những chiếc khăn được dệt từ 21 sợi tơ tằm, tượng trưng cho sự hợp tác và gắn kết giữa 21 nền kinh tế APEC.

Ông Wu bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo khi quàng khăn sẽ cảm nhận được chiều sâu văn hóa Trung Hoa cùng tinh thần cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, theo Tân Hoa xã.

Biểu tượng hội nghị được thêu trên khăn cũng mang ý nghĩa tương tự. Hình ảnh 21 chiếc lông vũ đan xen tạo thành chim bàng (peng), loài chim khổng lồ trong truyền thuyết Trung Quốc, gắn với biệt danh "Thành phố chim bàng" của Thâm Quyến, theo báo The Nation của Thái Lan.

Cận cảnh những chiếc khăn choàng được các nhà lãnh đạo APEC 2026 đeo ẢNH: Hoàn Cầu thời báo

Mỗi chiếc lông vũ tượng trưng cho một trong 21 nền kinh tế thành viên của APEC. Sự sắp xếp liên kết của chúng thể hiện sự đa dạng của các nền kinh tế, sự phụ thuộc lẫn nhau và cam kết cùng nhau hướng tới một tương lai chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với chủ đề của hội nghị thượng đỉnh APEC 2026: "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".

Hai phiên bản khăn còn giới thiệu những kỹ thuật dệt lụa truyền thống khác nhau. Khăn đỏ sử dụng lụa Hương vân sa (xiangyunsha) của Quảng Đông, nổi tiếng với quy trình nhuộm và xử lý vải công phu. Theo ông Wu, các nghệ nhân phải thử hơn 300 mẫu để đạt được màu sắc đồng nhất.

Trong khi đó, khăn xanh sử dụng gấm Tống, loại lụa truyền thống có lịch sử từ thời nhà Tống (năm 960 - 1279) và được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại của UNESCO.

Hai đầu khăn được trang trí họa tiết mây và sóng, kết hợp những kỹ thuật thêu truyền thống của Quảng Đông và Tô Châu. Trong văn hóa Trung Quốc, mây và sóng tượng trưng cho may mắn, bình an và thịnh vượng. Họa tiết nền còn kết hợp hoa mộc miên - biểu tượng cho tinh thần tiên phong của vùng Vịnh Lớn, cùng hoa giấy - loài hoa biểu tượng của Thâm Quyến, theo South China Morning Post.

Từ trang phục truyền thống đến ngoại giao văn hóa

Việc lựa chọn khăn lụa tiếp nối truyền thống giới thiệu bản sắc chủ nhà qua trang phục của các nhà lãnh đạo APEC.

Theo The Nation, thông lệ này bắt đầu từ hội nghị APEC năm 1993 tại Mỹ, khi Tổng thống Bill Clinton tặng áo khoác da cho các nhà lãnh đạo tham dự để tạo ra một bầu không khí thoải mái, thân mật.

Qua nhiều kỳ hội nghị, trang phục chụp ảnh tập thể trở thành điểm nhấn văn hóa.

Những năm gần đây, một số chủ nhà chuyển sang sử dụng phụ kiện đơn giản. Peru lựa chọn khăn choàng từ sợi vicuna năm 2016, còn Hàn Quốc sử dụng khăn lấy cảm hứng từ hanbok năm 2025.