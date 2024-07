Giải pháp nâng chất lượng môn ngoại ngữ sau năm 2025

Môn ngữ văn: Điểm thi tăng mạnh so với năm 2023

Ngữ văn là môn có điểm thi tăng nhiều nhất, từ 6,86 năm 2023 lên 7,23 năm 2024 (tăng 0,37 điểm). Có 2 thí sinh đạt điểm 10 (Nam Định và Đồng Tháp). Có 68 bài thi dính điểm liệt, trong đó 29 bài thi 0 điểm. Tỷ lệ đạt điểm 8,0 cao nhất với số lượng 83.990 thí sinh cho thấy học sinh đã có cách học phù hợp với cách ra đề thi.

Có 3 đơn vị giữ nguyên hạng, 28 địa phương có tăng hạng và 32 địa phương giảm hạng. Nhiều địa phương tăng hạng vượt trội ở môn này so với năm 2023, như Nghệ An (năm 2023 xếp thứ 49 - năm 2024 xếp thứ 5), Bắc Giang (54 - 17), Bình Dương (50 - 18), Cần Thơ (62 - 32), Lào Cai (58 - 28), Trà Vinh (32 - 2), Bà Rịa-Vũng Tàu (48 - 19), Thanh Hóa (35 - 7) và Thừa Thiên-Huế (51 - 25)… Tuy nhiên, cũng có nhiều địa phương môn ngữ văn lại tụt hạng so với năm 2023, như Ninh Thuận (5 - 61), Tuyên Quang (4 - 48), Cao Bằng (25 - 63), Bắc Kạn (18 - 52), Bình Định (15 - 44), Điện Biên (28 - 50), Thái Nguyên (6 - 26), Lạng Sơn (17 - 37), Lai Châu (38 - 58), Bến Tre (34 - 54).