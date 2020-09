Á hậu Thúy An bất ngờ công khai mối tình 3 năm, tiết lộ sắp lấy chồng

Đặc biệt nhất phải kể đến Thúy An , cô là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tại chương trình, người đẹp gây bất ngờ khi lần đầu công khai mình đã có mối tình dài 3 năm. Cô cho biết cả hai đã yêu nhau từ trước khi mình giành được danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018. Chưa dừng lại ở đó, Thúy An còn tiết lộ rằng gia đình đã bắt đầu hối cả hai mau chóng về một nhà. Tuy vậy, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, đám cưới của cô chưa có lịch tổ chức cụ thể.

Khi được đặt câu hỏi về độ tuổi phù hợp để kết hôn, Á hậu Thúy An cho rằng: “Độ tuổi phù hợp để lấy chồng không được tính bằng con số mà được tính bằng độ chín muồi của tình yêu”. Bên cạnh Thúy An, chương trình còn có sự tham gia của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga. Cặp đôi không ngại dành cho nhau những cử chỉ tình tứ. Trả lời câu hỏi về độ tuổi phù hợp để kết hôn, diễn viên Bình An cho rằng: “Độ tuổi để kết hôn không quan trọng, quan trọng người sánh bước cùng mình là ai”.