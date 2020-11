Bất chấp chỉ trích, 'Mulan' bất ngờ thắng giải ‘Phim hành động của năm’

Theo truyền thông Hollywood , lễ trao giải People's Choice không có gì đặc sắc khi thị trường phim ảnh, âm nhạc kém sôi động vì dịch Covid-19 . Thế nhưng sự kiện này vẫn đem lại không ít bất ngờ cho khán giả, trong số đó phải kể đến chiến thắng của Mulan (Hoa Mộc Lan) - bản live-action gây ra nhiều tranh cãi nhất của Disney. Vượt qua loạt siêu phẩm hành động được đánh giá cao như: Bad Boys for Life The Old Guard …, “bom tấn” do Lưu Diệc Phi đóng chính được xướng tên ở hạng mục Phim hành động của năm. Điều này khiến tác phẩm nhận về nhiều lời bàn tán, mỉa mai từ khán giả.

Hoa Mộc Lan là bản live-action mới nhất được Disney trình làng với kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD. Tác phẩm do đạo diễn Niki Caro cầm trịch và quy tụ dàn sao gốc Á hùng hậu: Lưu Diệc Phi Chân Tử Đan … So với bản hoạt hình từng gây sốt màn ảnh rộng năm 1998, phiên bản người đóng của Mulan có sự thay đổi đáng kể về nội dung, tuyến nhân vật từ đó ít nhiều gây ra những ý kiến trái chiều. Cùng với đó, màn thể hiện của Lưu Diệc Phi bị chê đơ sượng, thiếu khí chất và khiến khán giả không còn mấy hứng thú với tác phẩm.

Ngoài chiến thắng của Mulan, mảng điện ảnh tại People's Choice Awards 2020 còn vinh danh nhiều nghệ sĩ, tác phẩm đáng chú ý khác. Bad Boys for Life giành giải Phim của năm đồng thời giúp tài tử Will Smith được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên của năm. Tiffany Haddish giành danh hiệu Nữ diễn viên của năm trong khi Chris Hemsworth là Ngôi sao hành động của năm.

Ở mảng âm nhạc, Justin Bieber và Ariana Grande lần lượt là Nam và nữ nghệ sĩ của năm. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS thắng lớn khi giành hàng loạt giải thưởng: Nhóm nhạc của năm, Bài hát của năm, Album của năm và MV của năm. Tại cuộc đua mảng truyền hình, Keeping Up with the Kardashians trở thành Chương trình truyền hình thực tế của năm. The Voice (Mỹ) được vinh danh là Cuộc thi hấp dẫn nhất năm. Cole Sprouse và Ellen Pompeo là hai cái tên sở hữu giải Nam và nữ nghệ sĩ truyền hình của năm. The Ellen DeGeneres Show và The Tonight Show Starring Jimmy Fallon lần lượt thắng ở hạng mục Talkshow ban ngày và đêm muộn được yêu thích nhất năm…