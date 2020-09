Chính phủ Hàn xem xét sửa luật nhập ngũ cho nghệ sĩ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng đã đăng tải bài viết trên Twitter chúc mừng nhóm nhạc đình đám BTS với thành tích "khủng" này. "BTS đã viết lên một chương mới trong lịch sử Kpop khi trở thành nghệ sĩ Hàn đầu tiên có được No.1 BXH Billboard Hot 100. Đây thực sự là một điều đáng tự hào. Ngoài ra, đây cũng là một niềm an ủi to lớn đối với người dân Hàn Quốc trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành như hiện nay. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới các chàng trai BTS", ông viết.