Đả nữ gốc Việt Maggie Q tái xuất ngoạn mục trong phim Hollywood quay ở Đà Nẵng

Sau nhiều bộ phim hài, kinh dị hay chính kịch, Maggie Q tái xuất màn ảnh rộng với thể loại hành động vốn làm nên tên tuổi của cô thông qua vai chính của The Protégé . Trong tác phẩm do đạo diễn lừng danh Martin Campbell cầm trịch, minh tinh gốc Việt vào vai Anna - cô gái thoát chết sau một vụ thảm sát tại Đà Nẵng . Sau khi cả gia đình bị giết hại, Anna được người đàn ông tên Moody ( Samuel L. Jackson đóng) đưa ra nước ngoài nuôi dưỡng và đào tạo trở thành một nữ sát thủ chuyên nghiệp. Người đẹp bắt đầu cuộc hành trình trả thù đẫm máu sau khi cha nuôi bị giết chết dã man để rồi vướng vào tên ác nhân bí ẩn do Michael Keaton thủ vai.