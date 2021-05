Kelly Marie Trần, Christine Hà vào danh sách 100 người châu Á có ảnh hưởng nhất 2021

Theo The Hollywood Reporter hôm 4.5, tổ chức phi lợi nhuận Gold House vừa công bố danh sách thường niên lần thứ 4 nhằm tôn vinh 100 người Mỹ gốc Á, người châu Á - Thái Bình Dương có những cống hiến, sức ảnh hưởng lớn đến xã hội. Đây là danh sách được bình chọn thông qua một quy trình nghiêm ngặt với hội đồng gồm các biểu tượng đa văn hóa (nữ ca sĩ - diễn viên Lea Salonga, Ajay Banga - chủ tịch điều hành Mastercard, Andrew và Peggy Cherng - đồng giám đốc điều hành Panda Express, tài tử Michael B. Jordan , Bob Iger - chủ tịch Disney và Sarah Kate Ellis - Giám đốc điều hành GLAAD), 21 nhóm phi lợi nhuận hàng đầu API cùng hàng trăm thành viên của Gold House.

Những nhân vật được vinh danh đều là tên tuổi tài năng, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, thời trang, phong cách sống, công nghệ, kinh doanh , hoạt động xã hội và chính trị suốt năm qua.

Kelly Marie Trần, 32 tuổi, hiện là một trong những sao nữ gốc Việt thành công nhất tại Hollywood ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GOLD HOUSE

Đặc biệt, danh sách uy tín này có sự xuất hiện của Kelly Marie Trần . Nữ diễn viên nổi tiếng khắp thế giới với vai Rose Tico trong hai phần phim đình đám của thương hiệu Star Wars là The Last Jedi và The Rise of Skywalker. Cô tham gia lồng tiếng cho siêu phẩm hoạt hình The Croods: A New Age (2020). Đặc biệt, nữ diễn viên sinh năm 1989 được biết đến là “công chúa Disney” đầu tiên của Đông Nam Á khi lồng tiếng cho nhân vật Raya trong Raya and the Last Dragon

Lớn lên trong gia đình người Việt tại Mỹ, Kelly Marie Trần từ nhỏ đã chịu sự khinh miệt, kỳ thị, phân biệt chủng tộc vì màu da, tiếng nói. Thời bắt đầu nổi tiếng với thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao, sao nữ 32 tuổi đã phải đối mặt với làn sóng kỳ thị, bắt nạt dữ dội trên mạng xã hội đến mức không còn hoạt động trên các nền tảng này. Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, nữ diễn viên vẫn không ngừng tự hào vì mình là một người Việt. Trò chuyện với The New York Times cách đây ít lâu, Kelly Marie Trần thổ lộ bản thân đau đớn khi không được ghi tên tiếng Việt trong giấy khai sinh. Trước đó, cô từng dõng dạc tuyên bố trong bức thư đăng trên tờ báo nổi tiếng nước Mỹ: “Các bạn biết đến tôi với cái tên Kelly. Tôi là người phụ nữ da màu đầu tiên diễn vai chính trong một phần của loạt phim Star Wars. Tôi là phụ nữ châu Á đầu tiên lên bìa tạp chí Vanity Fair. Tên thật của tôi là Loan và câu chuyện về tôi mới chỉ bắt đầu”.

Loạt tên tuổi gốc Việt khác được vinh danh trong 100 người châu Á có ảnh hưởng nhất 2021 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GOLD HOUSE

Nhân vật gốc Việt khác nhận được sự chú ý không kém trong danh sách trên là Christine Hà - thí sinh khiếm thị giành ngôi quán quân MasterChef (Vua đầu bếp Mỹ) mùa thứ ba. Tại cuộc thi tìm kiếm siêu đầu bếp nổi tiếng nhất xứ cờ hoa, cô chiến thắng các thử thách bằng kỹ năng nấu ăn tinh tế, thuần thục và đa dạng từ Âu sang Á. Đặc biệt, Christine Hà từng chinh phục ban giám khảo với nhiều món ăn đậm chất Việt Nam như: cá kho tộ, cơm sườn, kem dừa… Nữ đầu bếp gốc Việt là tác giả cuốn sách Recipes from My Home Kitchen từng vào danh sách bán chạy nhất của The New York Times đồng thời từng đảm nhiệm vai trò giám khảo Vua đầu bếp Việt Nam. Cô sở hữu nhà hàng đầu tiên The Blind Goat ở Houston (Mỹ) gây được tiếng vang lớn và mở nhà hàng thứ 2 tên Xin Chào vào tháng 9.2020.