Lương Triều Vỹ phô diễn sức mạnh siêu đẳng trước ‘Shang-Chi’ Simu Liu trong trailer mới

Không để khán giả đợi lâu, Marvel Studios chính thức tung ra trailer tiếp theo của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (tựa Việt: Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Nhẫn) hôm 25.6. Đây là siêu phẩm thuộc giai đoạn 4 của Marvel đồng thời là một bước tiến hướng đến tính đa dạng với dàn sao châu Á hùng hậu.

Đoạn phim “nhá hàng” vừa được lên sóng xoay quanh mối quan hệ giữa Shang-Chi (Simu Liu) và cha mình là Mandarin ( Lương Triều Vỹ ) - thủ lĩnh của hội Thập Nhẫn. Từ nhỏ, Shang-Chi được cha huấn luyện để trở thành một trong những sát thủ hàng đầu của Thập Nhẫn. Xuất hiện bên cạnh nam chính còn có người mẹ Jiang Nan ( Dương Tử Quỳnh ), nhân vật đồng hành cùng anh trong hành trình trưởng thành và khám phá bản thân. Sau này, do bất mãn với đường lối của cha, Shang-Chi đã từ chối sứ mệnh của mình và bỏ đến San Francisco để sống một cuộc đời bình thường. Dù cố gắng thay đổi nơi sống, tên tuổi nhưng anh không thể chạy thoát khỏi cha mình. Mandarin phát hiện ra nơi ẩn náu của con trai và liên tục phái các sát thủ đến bắt anh về tiếp quản vị trí cao cấp của tổ chức.

Mandarin do Lương Triều Vỹ thủ vai gây choáng ngợp với sức mạnh đầy quyền năng trong màn đối đầu với con trai Shang-Chi (Simu Liu) ẢNH: CẮT TỪ TRAILER

Không chỉ hé mở cốt truyện hấp dẫn, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings còn chiêu đãi người xem với những màn chiến đấu mãn nhãn, công phu đậm chất Á Đông giữa Shang-Chi và sát thủ Death Dealer hay với Mandarin. Trong siêu phẩm sắp ra mắt, Simu Liu có dịp khoe những kỹ năng võ thuật điêu luyện, đỉnh cao mà anh đã nhọc công khổ luyện suốt nhiều năm qua. Lương Triều Vỹ cũng xuất hiện liên tục với hình ảnh đầy uy quyền, sắc lạnh. Tài tử Hồng Kông đưa người xem cuốn vào cuộc chiến nảy lửa với Shang-Chi, nơi nhân vật của ông phô trương sức mạnh siêu đẳng với vũ khí là 10 chiếc vòng tay đầy quyền năng.

Cùng với những thước phim phô diễn đẳng cấp võ thuật Á Đông, tác phẩm còn đem đến nhiều cảnh hành động đậm chất Hollywood : từ cảnh đánh nhau trên xe buýt, những pha rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố cho đến phân đoạn chiến đấu nghẹt thở trên giàn giáo cao chót vót… Với trailer vừa trình làng, người xem hoàn toàn có lý do để kỳ vọng vào một siêu phẩm sở hữu những pha võ thuật “chất” nhất từ trước đến nay của vũ trụ MCU. Ngoài ra, phim còn thể hiện sự tìm hiểu sâu sắc của Marvel với văn hóa phương Đông qua giá trị gia đình.

Bên cạnh màn đối đầu thập tử nhất sinh giữa hai cha con, nhân vật Jiang Nan của “đả nữ” Dương Tử Quỳnh cũng gây ấn tượng không kém với khí chất bất phàm, màn múa võ uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng toát ra nguồn sức mạnh vô biên ẢNH: CẮT TỪ TRAILER

Dàn sao quy tụ toàn những tên tuổi nổi tiếng gốc Á cũng là điểm hấp dẫn giúp Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Nhẫn nhận được sự chú ý. Nam chính Simu Liu (Lưu Tư Mộ) nhận được sự quan tâm hơn cả, anh từng là diễn viên đóng thế, diễn viên quần chúng và đóng vai phụ trong một số bộ phim trước khi được Marvel lựa chọn vào vai Shang-Chi. Nghệ sĩ người Canada gốc Hoa gây ấn tượng với thân hình cường tráng, rắn rỏi, cơ bắp săn chắc cùng kỹ năng võ thuật đáng nể nhờ từng học Taekwondo và Vịnh Xuân Quyền.

Trong khi đó, hai tên tuổi kỳ cựu Lương Triều Vỹ và Dương Tử Quỳnh không còn là cái tên xa lạ với đối với khán giả yêu mến phim Hoa ngữ. Ngoài ra, tác phẩm còn quy tụ nhiều tên tuổi gốc Á khác như: Trần Pháp Lai , Trương Manh, Awkwafina…

Sau thành công của Black Panther với dàn cast toàn người da màu, bom tấn về siêu anh hùng Shang-Chi là cuộc thử nghiệm của Marvel với dàn diễn viên gốc Á ẢNH: CẮT TỪ TRAILER