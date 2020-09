Minh tinh Park Han Byul phải dùng tên giả sau scandal của chồng

Cuối năm 2017, người đẹp gây sốc khi thông báo qua Instagram rằng cô đã kết hôn và đang mang thai đứa con đầu lòng được 4 tháng với ông xã Yoo In Suk. Doanh nhân họ Yoo là bạn thân của Seung Ri, cả hai cùng liên quan đến scandal hộp đêm thác loạn Burning Sun, bị cáo buộc các tội danh tham ô quỹ kinh doanh của công ty, môi giới mại dâm, vi phạm luật an toàn thực phẩm, vi phạm những hạn chế kinh tế… Bản thân Park Han Byul cũng bị công chúng chỉ trích dữ dội khi đăng tải bức tâm thư dài lên tài khoản cá nhân để xin lỗi vì những sai phạm của Yoo In Suk, đồng thời đệ đơn lên tòa án để xin cho chồng tại ngoại. Phim mới của nữ diễn viên lúc bấy giờ là Love in Sadness (Yêu trong đau thương) bị dọa tẩy chay, ảnh hưởng không nhỏ khiến công ty quản lý phải hủy hết mọi hoạt động của cô.