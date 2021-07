Mỹ nhân nhóm Twice chia tay đàn anh hơn 13 tuổi

Chuyện Heechul và Momo “đường ai nấy đi” ban đầu do hãng tin Star Today ( Hàn Quốc ) đăng tải. Một nguồn tin trong ngành giải trí xứ kim chi đã tiết lộ với Star Today cả hai ngôi sao Kpop đã “tan đàn xẻ nghé” vì lịch trình bận rộn, khiến họ dần dần “xa mặt cách lòng”. “Đôi tình nhân quyết định kết thúc quan hệ yêu đương và quay trở về làm đồng nghiệp, tiền bối - hậu bối thân thiết”, nguồn tin bật mí với Star Today.

Trước khi chính thức bên nhau, mỹ nhân nhóm Twice và đàn anh hơn 13 tuổi thường xuyên thể hiện sự thân thiết trên mạng xã hội . Ngoài ra, đôi bên còn dành nhiều lời có cánh khi nói về đối phương. Đáng tiếc, vì lý do muôn thuở là bận rộn mà Heechul và Momo chia tay sau hơn 1 năm rưỡi xác nhận bên nhau.

Nhan sắc Momo ngày càng rực rỡ trong nhóm Twice

Đây cũng là tin đồn hẹn hò đầu tiên của Momo kể từ khi cô ra mắt trong vai trò thành viên nhóm Twice. Tên đầy đủ của giọng ca sinh năm 1996 là Momo Hirai, đến từ Nhật Bản. Cô được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, ngoại hình cuốn hút cùng khả năng vũ đạo điêu luyện. Tuy nhiên, mỹ nhân 25 tuổi cũng thường bị chỉ trích vì giọng hát khó nghe , mãi không tiến bộ. Momo cùng Twice vừa mới kết thúc quảng bá album Taste of Love cùng ca khúc chủ đề Alcohol Free