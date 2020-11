Qua đời 11 năm, Michael Jackson vẫn kiếm được 48 triệu USD năm 2020

Bất chấp việc bộ phim Leaving Neverland (hé lộ lời kể của hai người đàn ông tự nhận từng bị Michael Jackson xâm hại tình dục khi còn nhỏ) ra mắt năm 2019, sức hút của huyền thoại nhạc Pop nước Mỹ vẫn không hề suy giảm. Bằng chứng là danh tiếng và di sản âm nhạc mà giọng ca Billie Jean để lại vẫn đem về khoản thu lên đến 48 triệu USD trong năm qua. Đây không chỉ là con số "khủng" đối với một ngôi sao quá cố mà còn là mức thu nhập mà biết bao nghệ sĩ đương thời khao khát. Được biết, số tiền cao ngất ngưởng này đến từ bản quyền âm nhạc và lợi nhuận từ hợp đồng dài hạn với Sony (chiếm 70% khoản thu nhập). Đây là năm thứ 8 liên tiếp chủ nhân hit Black or White đứng đầu danh sách đắt giá kể trên.

Một cái tên mới khác trong danh sách là rapper Juice WRLD , qua đời tháng 12.2019 do dùng thuốc quá liều. Tên tuổi của nghệ sĩ trẻ này đã giúp đã thu về 15 triệu USD do lượng stream nhạc của anh tăng đột biến. Cùng với đó, sự thành công vang dội của album Legends Never Die phát hành hồi tháng 7 vừa qua cũng đem về không ít tiền.