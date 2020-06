Thành Long lại bị 'ném đá' vì phát ngôn: Tự do quá sẽ loạn

HKFP mới đây cho hay Thành Long nằm trong số 2.605 nhân vật thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đã ký tên vào một tuyên bố nhằm ủng hộ luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp dụng với Hồng Kông. Thông tin trên trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Hoa ngữ suốt thời gian qua. Cùng với những bàn luận xung quanh việc Thành Long ký tên vào tuyên bố ủng hộ luật an ninh quốc gia, dân mạng đã “khui” lại phát ngôn của ngôi sao võ thuật khi ông dự một sự kiện được tổ chức vào năm 2009. Tại đây, sao phim Giờ cao điểm đã phát biểu: “Quá nhiều sự tự do sẽ giống Hồng Kông bây giờ, rất hỗn loạn. Đài Loan cũng rất hỗn loạn. Tôi dần cảm thấy rằng người Trung Quốc cần phải được kiểm soát”. Tuyên bố đứng về phía Bắc Kinh của ngôi sao 66 tuổi khiến nhiều người Hồng Kông và Đài Loan lúc bấy giờ vô cùng tức giận, phẫn nộ.