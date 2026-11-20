Nhà Trắng không cung cấp chi tiết về quyết định từ chức của Giám đốc An ninh mạng quốc gia Mỹ Sean Cairncross, theo POLITICO.

Ông Sean Cairncross tham gia một cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị "Thung lũng Silicon & Thế giới" tại San Francisco thuộc bang California (Mỹ) ngày 16.11

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Reuters đưa tin một quan chức Nhà Trắng ngày 19.11 cho hay ông Cairncross sẽ rời nhiệm sở. Đây là trường hợp rời khỏi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới nhất sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây.

Trước đó, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho hay ông Cairncross không có ý định tiếp tục đảm nhiệm vị trí giám đốc an ninh mạng quốc gia thêm hai năm nữa, theo Reuters. Ông quyết định rời đi vào thời điểm này để Nhà Trắng có đủ thời gian hoàn tất quy trình phê chuẩn tại Thượng viện trước khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát quốc hội từ tháng 1.2027.

Cũng theo Axios, việc ông Cairncross rời đi diễn ra trong bầu không khí êm đẹp. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11, đảng Cộng hòa đã mất thế đa số tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện.

Thông tin về việc ông Cairncross từ chức xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt sự cố kỹ thuật đã gây ảnh hưởng đến ngành hàng không, hệ thống ngân hàng và những hệ thống an ninh quốc gia của Mỹ trong mấy ngày gần đây. Những quan chức cấp cao Mỹ khẳng định các sự cố này hoàn toàn độc lập với nhau và không liên quan bất kỳ cuộc tấn công mạng nào, theo Reuters.

Kể từ khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào năm ngoái, ông Cairncross đã đảm nhiệm vai trò quan chức cấp cao nhất của chính quyền về các vấn đề an ninh mạng.

Thành tựu nổi bật nhất dưới thời ông là việc công bố chiến lược an ninh mạng quốc gia vào tháng 3, trong đó vạch ra các ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tăng cường khả năng phục hồi kỹ thuật số cho đất nước, bao gồm việc đẩy mạnh các hoạt động mạng mang tính tấn công, theo POLITICO.