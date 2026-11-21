Ngày 21.11, UBND thành phố Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11.2026, thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và giáo dục trên địa bàn. Buổi họp báo có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, trong đó có Sở GD-ĐT và Công an thành phố Huế.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ tháng 11.2026 do UBND thành phố Huế tổ chức, có sự tham dự của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và lãnh đạo các sở, ban, ngành ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thông tin về các sự việc liên quan đến ngành giáo dục mà dư luận quan tâm thời gian qua, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Huế, cho biết thời gian qua cá nhân ông và uy tín ngành giáo dục thành phố Huế đã bị ảnh hưởng trước những thông tin không chính xác. Cụ thể, những thông tin này chưa được kiểm chứng, lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Theo ông Tân, nếu cá nhân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật, song vì ông là người đứng đầu ngành giáo dục thành phố, chịu trách nhiệm trước học sinh và phụ huynh nên thông tin sai lệch đã tác động đến ngành giáo dục địa phương và quốc gia.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Huế, chia sẻ tại họp báo về những ảnh hưởng từ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Tân chia sẻ, để vượt qua áp lực từ các thông tin sai sự thật, ông tìm công việc để tập trung giải quyết. Ông cho rằng, người đứng đầu ngành bị dư luận lên án sai sự thật về đạo đức sẽ ảnh hưởng đến ngành giáo dục địa phương lẫn quốc gia, làm giảm niềm tin của người học đối với người thầy.

Ông cho biết, đến nay sự việc đã qua, sáng cùng ngày ông nghe đại diện công an thông tin chính thức về vụ việc đã cảm thấy được giải tỏa về những tin đồn thất thiệt trong thời gian qua.

"Trong thời gian qua, một số thông tin không chính xác đã ảnh hưởng đến cá nhân tôi cũng như uy tín của ngành giáo dục thành phố Huế. Về góc độ cá nhân, nếu cá nhân tôi sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật là xong, thế nhưng tôi là người đứng đầu ngành giáo dục của thành phố, chịu trách nhiệm trước học sinh và phụ huynh, vì vậy thông tin sai sự thật đã ảnh hưởng của cá nhân tôi, làm ảnh hưởng đến đến ngành giáo dục địa phương và quốc gia", ông Tân nói.

"Để đối mặt với các thông tin sai sự thật đó, tôi tìm công việc để nén vào, để vượt qua, tuy nhiên tôi là người chịu trách nhiệm rất lớn với ngành giáo dục thành phố Huế, một người đứng đầu ngành mà bị dư luận lên án sai sự thật về vi phạm về đạo đức thì chắc chắn ngành giáo dục quốc gia và địa phương sẽ ảnh hưởng, lúc đó niềm tin của người học sẽ không còn tin vào người thầy. Đến bây giờ thì mọi chuyện đã qua, sáng hôm nay tôi đã nghe đại diện công an thông tin chính thức về sự việc", ông Tân nói thêm.

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 13.11, Sở GD-ĐT thành phố Huế có văn bản đề nghị công an xác minh, xử lý các tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật, bịa đặt làm ảnh hưởng uy tín của ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT.

Ngày 13.11, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Huế phát hiện, xác minh và xử lý 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến ông Nguyễn Tân.

Tại buổi họp báo ngày 21.11, đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc Công an thành phố Huế, cung cấp thông tin về các vụ án đã khởi tố, gồm vụ khởi tố 2 hiệu trưởng về tội nhận hối lộ và vụ mại dâm gây xôn xao dư luận thời gian qua. Đại tá Hồ Xuân Phương nhấn mạnh: 2 vụ án này riêng biệt, không liên quan đến nhau.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc Công an thành phố Huế thông tin về các vụ án gây xôn xao dư luận trong thời gian qua ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại tá Hồ Xuân Phương cho biết, 2 vụ án hoàn toàn độc lập về nội dung và tình tiết. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cá nhân cố tình gán ghép 2 vụ án, đăng tải và bình luận thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức và gây hoang mang dư luận.