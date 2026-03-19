Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giãn cơ sai thời điểm có thể phản tác dụng: Nên làm trước hay sau khi tập?

Nguyễn Vy
19/03/2026 00:09 GMT+7

Giãn cơ là bước quen thuộc trong quá trình tập luyện, nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng cách. Nhiều người duy trì thói quen giãn cơ trước khi tập mà không chú ý đến loại hình tập phù hợp.

Cách thực hiện giãn cơ chưa đúng khiến hiệu quả tập luyện giảm sút và làm tăng nguy cơ chấn thương, theo trang sức khỏe Health.

Bà RikkiLynn Shields Hannigan, chuyên gia vật lý trị liệu tại Mỹ, cho biết mỗi thời điểm cần áp dụng một kiểu giãn cơ khác nhau để cơ thể đạt trạng thái tốt nhất.

Chọn đúng loại giãn cơ

Giãn cơ trước khi tập thể dục nên là giãn cơ động. Giãn cơ sau khi tập nên là giãn cơ tĩnh. Mỗi phương pháp phục vụ mục đích khác nhau.

Giãn cơ động giúp cơ thể sẵn sàng vận động. Giãn cơ tĩnh giúp cơ thể phục hồi sau khi đã vận động. Việc áp dụng đúng giúp cơ bắp hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ chấn thương.

Trong trường hợp không đủ thời gian, cần ưu tiên khởi động trước khi tập. Cơ bắp được làm nóng sẽ vận động tốt và ổn định hơn.

Giãn cơ trước hay sau tập thể dục có lợi hơn? - Ảnh 1.

Giãn cơ là bước quen thuộc trong quá trình tập luyện, nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng cách

Ảnh: AI

Lợi ích của việc giãn cơ trước khi tập

Trước khi vận động, cơ bắp chưa được làm nóng nên độ linh hoạt còn thấp. Giãn cơ tĩnh ở giai đoạn này có thể làm giảm hiệu suất vận động.

Giãn cơ động là lựa chọn phù hợp trước khi tập. Các động tác phổ biến gồm xoay tay, đá chân, bước tấn khi di chuyển, nâng cao gối tại chỗ và chạy bộ nhẹ. Những động tác này giúp tăng lưu lượng máu đến cơ bắp. Biên độ chuyển động được cải thiện rõ rệt. Cơ thể được chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động tiếp theo. Thời gian khởi động nên kéo dài từ 5 đến 10 phút để đạt hiệu quả tối ưu.

Lợi ích của việc giãn cơ sau khi tập

Sau khi vận động, cơ bắp đã được làm nóng và trở nên linh hoạt hơn. Đây là thời điểm phù hợp để thực hiện giãn cơ tĩnh.

Giãn cơ tĩnh yêu cầu giữ một tư thế trong 30 đến 60 giây. Cơ thể cần được thả lỏng trong suốt thời gian giữ tư thế. Các nhóm cơ vừa tham gia vận động cần được kéo giãn đầy đủ.

Việc duy trì giãn cơ tĩnh sau mỗi buổi tập giúp tăng độ dẻo dai theo thời gian. Cơ thể hạ nhiệt dần sau vận động. Quá trình phục hồi cơ diễn ra hiệu quả hơn. Tình trạng cứng cơ và đau nhức sau tập cũng được giảm đáng kể khi thực hiện đúng cách.

Lưu ý khi thực hiện giãn cơ

Cơ thể có thể xuất hiện cảm giác căng khi giãn cơ. Khi xuất hiện đau hoặc có tiền sử chấn thương, bạn cần trao đổi với bác sĩ. Điều này giúp đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro trong quá trình vận động.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận