Không chỉ 7 lần được vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu, mới đây, giảng viên khoa Luật 34 tuổi còn là 1 trong 10 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 năm 2026.

Thạc sĩ Nguyễn Thế Đức Tâm được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2, năm 2026 ẢNH: BTC

Giảng viên thổi hồn vào những tiết học luật bằng chất liệu thực tiễn

Không bắt đầu tiết học bằng lý thuyết, cũng không cấm đoán sinh viên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thạc sĩ Nguyễn Thế Đức Tâm, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), thường dẫn dắt bài giảng bằng kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh của người làm chủ công nghệ.

Thấu hiểu tâm lý e ngại của sinh viên khi đối diện với những bộ luật dày cộp, thầy Tâm luôn cố gắng bắt đầu bài học bằng những tình huống thời sự, đặt học trò vào câu hỏi: Nếu là luật sư tư vấn, cán bộ nhà nước hay nhân viên ngân hàng, sinh viên sẽ giải quyết ra sao?

Để tình huống không chỉ là phần dẫn nhập mà còn "neo" lại xuyên suốt bài giảng, thầy Tâm liên tục nâng cấp kho tàng tình huống của mình bằng kinh nghiệm nghiên cứu và các vụ việc thời sự trong nước lẫn quốc tế.

Thạc sĩ Nguyễn Thế Đức Tâm nhận bằng khen Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2026 ẢNH: NVCC

Đặc biệt, thầy luôn chú trọng lồng ghép các yếu tố văn hóa, tâm lý, con người, kinh tế để tình huống được đa chiều hơn.

Vũ Thế Phong, sinh viên năm 3, ngành luật kinh tế Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết những tình huống được thầy lồng ghép giúp Phong hiểu vì sao các quy định tồn tại trong thực tiễn. Khi đứng trước một vụ việc với các tình tiết không sắp xếp sẵn như trong sách, người học phải tự xác định vấn đề pháp lý, chọn điều luật phù hợp, cân nhắc quyền lợi các bên và bảo vệ lập luận. Nhờ thầy, Phong nhận ra rằng học luật quan trọng nhất là hình thành tư duy pháp lý thay vì thuộc lòng điều luật.

Thừa hưởng tình yêu nghề giáo từ mẹ cùng với gần 10 năm đứng lớp, giảng viên sinh năm 1992 cho biết luôn hạnh phúc khi được đi dạy. "Tôi mong rằng, sau mỗi tiết học, các bạn thấy vui khi học luật, muốn tìm hiểu thêm về luật. Từ đó, các bạn sẽ thượng tôn pháp luật và hành xử đúng đắn", thầy Tâm bộc bạch.

Ngoài ra, thầy Tâm kỳ vọng sinh viên có thể phát triển kỹ năng đọc hiểu, phân tích và vận dụng pháp luật vào đời sống bởi theo thời gian, các quy định sẽ thay đổi nhưng kỹ năng sẽ là thứ đồng hành cùng các bạn lâu dài.

Nguyễn Thái Khánh Băng, cựu sinh viên ngành luật thương mại quốc tế Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ: "Thầy Tâm không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế để sinh viên có định hướng rõ ràng hơn. Thầy cũng không ngần ngại hỗ trợ cho các hoạt động học thuật, hướng dẫn sinh viên làm khoa học một cách bài bản".

Thầy Tâm trong buổi trò chuyện với người viết ẢNH: ĐỖ PHƯƠNG NAM

Dạy sinh viên cách làm chủ công nghệ

Đứng trước làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, thầy Nguyễn Thế Đức Tâm nhìn nhận đây là xu thế toàn cầu mang đến cả cơ hội lẫn thách thức cho nghề giáo. AI là trợ thủ đắc lực giúp thầy thiết kế hình ảnh minh họa, slide bài giảng và tìm kiếm tài liệu nhanh chóng. Tuy nhiên, việc chắt lọc, kiểm chứng và lựa chọn nội dung phù hợp vẫn đòi hỏi chuyên môn và sự chủ động của giảng viên.

"Trước đây, khi gặp một vấn đề pháp lý, người học phải lật từng trang luật hoặc gõ từng từ khóa trên Internet. Bây giờ chỉ với một câu lệnh, AI có thể tổng hợp danh sách các văn bản pháp luật với độ chính xác tương đối cao", thầy Tâm đánh giá đây là điểm khởi đầu khá tốt.

Tuy nhiên, thầy nhấn mạnh dù giúp tiết kiệm thời gian nhưng AI không thể thay thế tư duy phản biện và năng lực đánh giá của người học.

Để tránh sinh viên thụ động, ỷ lại khi sử dụng công nghệ, nam giảng viên đánh giá bài làm của sinh viên thông qua năng lực vấn đáp và giải trình. Khi đó, sinh viên phải đánh giá được câu trả lời của AI có tốt hay không, và phải chịu trách nhiệm trước kết quả cuối cùng.

Mô hình 'Hệ thống hỗ trợ học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật cộng đồng trên nền tảng công nghệ số' do thầy Tâm (hàng dưới, thứ 2 từ trái qua) là đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2022 ẢNH: NVCC

“Khi ngồi vào bàn đàm phán, hai con người phải đối thoại với nhau bằng sự tự tin và bản lĩnh nghề nghiệp, chứ không thể nhờ phần mềm chatbot nói chuyện thay. Vì vậy, AI chỉ nên là một “thư ký”, còn sinh viên phải giữ vững vị thế “ông chủ”, có tư duy phản biện để làm chủ công nghệ”, thầy Đức Tâm nhấn mạnh.

Bên cạnh tư duy phản biện, thầy luôn nhắc nhở sinh viên rằng AI không bao giờ thay thế được năng lực thấu cảm của con người. Nếu giao tiếp bị máy móc hóa đến mức ngay cả lời chúc mừng hay hỏi thăm cũng phải nhờ công nghệ viết hộ, sự kết nối giữa người với người sẽ trở nên rất mong manh. Vì vậy, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu là cách giữ gìn giá trị nhân văn của nghề luật.