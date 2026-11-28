Chợ truyền thống giúp thầy giáo dạy văn đoạt giải nhất một cuộc thi nhiếp ảnh

Nhiều năm về trước, tại căn phòng trọ khoảng 9 m2, đã có một đứa trẻ mơ ước sau này lớn lên được cầm máy ảnh, được chụp những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Đứa trẻ ấy là thầy Lý Tuấn Thiện, khi còn nhỏ. Lúc ấy, hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc để có một chiếc máy ảnh là điều quá xa xỉ. Đứa trẻ tên Thiện chọn cách có được chiếc máy ảnh trong những giấc mơ, nơi mình được thỏa sức đi khắp chân trời góc bể để chụp lại những khoảnh khắc mà sự sống, bình yên là những điều đáng quý.

Chợ truyền thống dưới góc nhìn của thầy giáo ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Thầy giáo chụp tại chợ Phùng Hưng ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Lớn lên, đi học và được đi làm, trở thành giáo viên ngữ văn, thầy Lý Tuấn Thiện đã có cơ hội được thực hiện giấc mơ chụp ảnh ngày nào. Thầy thường chụp ảnh bằng điện thoại và máy ảnh. Đối với điện thoại, thầy thường dùng để lưu giữ những khoảnh khắc thường ngày. Với máy ảnh, thầy sẽ dùng vào các buổi chụp hình sau giờ làm việc hoặc cuối tuần, kết hợp với đi bộ đường dài, chụp ảnh đường phố.

Vừa qua, đến với cuộc thi nhiếp ảnh chủ đề "Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa", thuộc chuỗi chương trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM năm 2026, thầy Lý Tuấn Thiện đoạt giải nhất hạng mục Photomarathon với tác phẩm "đi chợ".

Tác phẩm được chụp ở chợ Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TP.HCM), nơi lần đầu tiên được thầy bấm máy.

Tác phẩm 'Đi chợ' ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

"Ngày thi chung kết, lúc 6 giờ, ban tổ chức công bố đề thi, 10 giờ 30 cùng ngày là thời điểm kết thúc việc chụp ảnh dự thi tại địa điểm mà thí sinh chọn lựa. Tôi chọn chợ Phùng Hưng vì muốn chọn một địa điểm sẽ là lần đầu tôi "chạm" để cảm xúc thật trong trẻo, ban sơ. Khoảnh khắc tôi đi lên dãy nhà để chụp ngôi chợ từ góc nhìn trên cao nhìn xuống đã có một cô nhìn tôi rồi nở nụ cười "Chụp đi con", thầy giáo kể.

Khi chồm người ra ban công, thầy Thiện nhìn thấy một khoảng trống vừa đủ để thấy hàng người nối nhau đi chợ và cũng thấy được các sạp bày bán đầy màu sắc, thầy bấm máy ngay. Đó cũng là 1 trong 3 bức ảnh gửi ban tổ chức để hoàn thành vòng thi chung kết và đoạt giải nhất.

"Ban tổ chức đã chia sẻ cho tôi cùng rất nhiều người mê nhiếp ảnh khác có thêm kiến thức bổ ích, nhấn mạnh giá trị của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ vẻ đẹp văn hoá", thầy Thiện bày tỏ.

Bay ngang qua mùa hè, một khoảnh khắc ấn tượng thầy giáo ghi lại được ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Cầu vồng trong thành phố ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Chợ truyền thống dưới nắng sớm ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Sau cơn mưa tối ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Những hình ảnh của TP.HCM mà thầy giáo ngữ văn ghi lại được bằng điện thoại hoặc máy ảnh ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Điểm tương đồng giữa nhiếp ảnh và giảng dạy ngữ văn

Thầy giáo Trường THPT Trưng Vương cho rằng nhiếp ảnh, văn học đều có điểm chung từ cái gốc chính là nghệ thuật. Đó là lĩnh vực đòi hỏi người sáng tạo và người tiếp nhận phải tôn lên giá trị của cảm xúc, phải "gật đầu" và "lắc đầu" trước những hoàn cảnh có ý nghĩa.

Trong quá trình giảng dạy, thầy Thiện đã từng cho học sinh thuyết trình về hình ảnh trong thơ và trong nhiếp ảnh để các em tìm ra nét tương đồng, nét khác biệt từ đó nhấn mạnh về chất liệu chính của thơ ca là ngôn từ còn nhiếp ảnh chính là những khoảnh khắc luôn tồn tại xung quanh mình.

"Nhưng suy cho cùng, nếu trái tim ta chưa biết "mở cửa" thật chậm để những tia sáng lọt vào rồi dần dần ngập đầy ánh sáng thì hình ảnh nhìn thấy trước mắt sẽ không được cảm nhận bằng trái tim đủ nồng ấm", thầy giáo nói.

Để dẫn chứng, thầy giáo lấy chiếc điện thoại, mở camera lên để minh họa một bài học đặc biệt ngay tại lớp. Khi thầy chụp 0.5x mà vẫn chưa thấy đủ học sinh, đó là lúc cần phải lùi lại, để có góc nhìn rộng hơn.

"Từ đó, tôi nhắn nhủ học sinh hãy lựa chọn góc nhìn đủ rộng bằng cách lùi lại, đứng xa ra một chút để thấy được nhiều hơn những điều có thể ta đã bỏ lỡ. Trong cuộc sống, hãy tiến và lùi sao cho có ý nghĩa, trong đó đừng quên trân trọng một cách trọn vẹn những hình ảnh ta đưa vào khung hình", nam giáo viên bày tỏ.

Bảo tàng lịch sử TP.HCM ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Khoảnh khắc thật đẹp ở trường học ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi tưởng niệm những mất mát đã qua sau mùa dịch Covid-19, để hồi sinh hôm nay ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Cơn mưa ngang qua chiều, hay một thoáng chợ truyền thống, đều là nét đẹp bình dị của TP.HCM ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Thầy giáo đang thực hiện dự án bộ ảnh về TP.HCM, với những khoảnh khắc đời thường ẢNH: LÝ TUẤN THIỆN

Thầy Lý Tuấn Thiện, năm nay 32 tuổi, tốt nghiệp ngành sư phạm ngữ văn Trường ĐH Sài Gòn. Sau khi đi dạy hợp đồng, thầy giáo trẻ tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Sau 3 năm tham gia nghĩa vụ, thầy giáo thi tuyển viên chức và trúng tuyển về làm giáo viên dạy ngữ văn tại Trường THPT Vĩnh Lộc (quận Bình Tân cũ). Từ 1.7.2024 tới nay, thầy chuyển về công tác tại Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn).

Thầy Thiện đạt được nhiều thành tích trong thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và trong thời gian giảng dạy ngữ văn tại các ngôi trường mà mình công tác.

Năm học 2024-2025, thầy Lý Tuấn Thiện đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu của quận 1 (cũ). Mới đây, thầy giáo trẻ được nhận bằng khen của Thành đoàn, được tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2026.

Thầy Lý Tuấn Thiện đạt giải thưởng 'Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2026 ẢNH: NVCC

Thầy giáo từng chia sẻ cách tìm thấy cảm hứng sáng tác ảnh cho các em học sinh tại CLB Nhiếp ảnh Trường THPT Trưng Vương. Đồng thời, thầy đang thực hiện dự án đã ấp ủ từ cách đây vài năm, đó là thực hiện một bộ ảnh về những khoảnh khắc bình dị ở TP.HCM, hy vọng có thể mang bộ ảnh ra triển lãm.

"Tôi mong khi xem ảnh, người xem nhận ra thêm một vẻ đẹp ở nơi mình đã từng đi qua mỗi ngày. Để thấy yêu hơn TP.HCM, trân trọng từng khoảnh khắc trong sự chuyển mình, vươn lên của thành phố mang tên Bác", nam giáo viên bày tỏ.