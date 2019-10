Con đang học biết yêu, có đáng lo?: Không rung động trước bạn khác phái mới…lạ!

Tuy nhiên, cách nhìn nhận và thái độ can thiệp của chúng ta như thế nào; trách nhiệm của cha mẹ, nhà trường ra sao là những điều cần được quan tâm.

Những tiết ngoài giờ lên lớp về đề tài tình bạn, tình yêu ; những buổi thuyết trình trong bài học “tự do phát biểu” ở lớp 12, tôi thấy học trò rất già dặn, nhiều em bày tỏ quan điểm của mình về tình yêu rất chính chắn. Ai coi việc học sinh yêu nhau là “có tội” để rồi cấm đoán là không nên. Theo tôi, học sinh THPT mà không có sự rung động với một bạn khác phái nào đó trong trường, trong lớp mới là điều… không bình thường! Bởi vì, nếu vậy, những bài học về tình yêu - hôn nhân - gia đình trong môn giáo dục công dân, những tác phẩm văn học về đề tài tình yêu của bộ môn ngữ văn … coi chừng sẽ trở nên lạc điệu!

Việc một số bộ phận giáo viên luôn tìm cách can thiệp, phụ huynh thì lo lắng và có cha mẹ cấm đoán, xét ở thiện chí là tốt, song nếu can thiệp không đúng cách dễ dẫn đến tác hại khó lường. Phải thừa nhận và hành động đúng cách: Cấm không được thì phải dạy học sinh biết cách… yêu. Bản thân tôi đã từng lồng câu chuyện này vào bài học môn ngữ văn để dạy học trò. Chẳng hạn giúp học sinh phân biệt sự rung động tình bạn khác phái khác với tình yêu như thế nào. Khi dạy ở lớp 10, tôi lồng ghép câu chuyện “tảo hôn” vào bài dạy ca dao: “Lấy chồng từ thuở mười ba/ Đến năm mười tám thiếp đà năm con…”. Hay như câu ca dao: “Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng/ Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?”, bao giờ tôi cũng hỏi thêm vì sao chàng trai hỏi tuổi trước khi hỏi làm quen và cưới cô gái. Hỏi như vậy là để học sinh ý thức pháp luật trong tình yêu, hôn nhân.