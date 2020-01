Đầu năm Canh Tý gặp gỡ PGS Bùi Hiền, người đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ

Theo đó, PGS Bùi Hiền cho rằng tết chỉ cần rút ngắn lại 3 ngày thay vì nghỉ 9,10 ngày như hiện nay và cần loại bỏ một số "hủ tục".

Thưa ông, trải qua 85 lần đón tết, ông thấy tết ngày nay với tết ngày xưa có gì khác nhau?

Nhưng dù đi làm xa, sinh sống nơi xa thì tết vẫn là dịp để các thành viên trong mỗi gia đình trở về nhà sum vầy, bên nhau trong những thời khắc quan trọng và thiêng liêng như cúng tổ tiên, đón giao thừa...

- Đó cũng chính là "gánh nặng" đối với rất nhiều người nếu đợi đến tết mới sum vầy, mới tụ họp gia đình. Vì tết đến là chen chúc nhau, chỗ nào cũng đông, là cơ hội để một số dịch vụ "chặt chém", một số người xấu lừa đảo, vé xe vé tàu, vé máy bay thì tăng gấp mấy ngày thường. Đó là chưa kể do cả năm mới có cơ hội tụ họp nên người ta khó từ chối nhau việc nhậu nhẹt, đánh bài... rồi làm những chuyện không hay.

Nếu vậy thì tết sẽ như thế nào nếu con cái ở xa không trở về sum họp?

Ông có thể ví dụ đó là những hủ tục nào?

- Chẳng hạn tục lì xì, một cách gọi của người nam. Người Bắc gọi là mừng tuổi, phát vốn. Thực chất ý nghĩa của tục mừng tuổi của người Bắc là để chúc cho nhau một năm mới may mắn, bình an, trẻ con thì khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn, học hành tấn tới, còn người già thì sống lâu trăm tuổi. Tiền phát vốn công khai và chỉ là tượng trưng chứ không có giá trị vật chất gì nhiều. Thế nhưng ngày nay, bao lì xì đã khiến cho tục mừng tuổi đầu năm bị biến tướng. Người ta mượn tục này để hối lộ, để trả ơn, hoặc là phương tiện cho nhiều mục đích khác nhau. Trẻ con nhận lì xì mở ra thấy nhiều thì vui, thấy ít thì lại chê, người lớn thì đánh giá nhau qua những đồng tiền nằm trong bao lì xì đó... Rất phản cảm.

Ngoài ra, văn hoá tín ngưỡng bị biến thành mê tín dị đoan. Xông đất là một ví dụ. Người ta mê tín cho rằng xông đất cần người hợp tuổi hoặc người mệnh tốt thì năm đó mới phát đạt nên người ta thuê người tới xông đất. Nếu năm đó làm ăn không suôn sẻ thì người nào vô tình xông đất sẽ bị trách, bị dị nghị. Hay việc xuất thành đầu năm, hái lộc đầu năm cũng vậy, nên bỏ. Lấy lộc của cây làm cây mất lộc thì liệu mình có lộc hay không?

Đúng vậy thưa ông, mới đầu năm mà bẻ cho lộc rời khỏi cây thì đâu phải là điều tốt đẹp phải không ạ? Những ngày tết vừa qua của một PGS 85 tuổi như thế nào?

Mấy ngày qua thì bạn bè cũng đến nhà chúc tết tôi. Nhiều sinh viên cũ tới thăm, chia sẻ và ủng hộ những hoạt động nghiên cứu của tôi, nên tôi rất vui. Với tôi tết chỉ cần như vậy là đủ ý nghĩa rồi.

Cuối năm 2007, đầu năm 2018 ông đã làm dư luận dậy sóng vì công trình nghiên cứu của mình. Sau hơn 2 năm "công bố" chữ cải tiến với sự phản ứng dữ dội từ nhiều người, ông cảm thấy như thế nào?

- Đó là quả ngọt và trái đắng của người làm khoa học! Công trình khoa học tâm huyết của cả đời tôi - “Cải tiến chữ quốc ngữ”, vừa mới được bạn giới thiệu trên Báo Thanh Niên ( Khi "tiếng Việt" được viết thành "tiếq Việt" ) vào cuối năm 2017, thì ngay lập tức nhận được hàng loạt ý kiến trái chiều đến cực đoan cả ở trong nước lẫn ngoài nước. Người thì ví là Galilê, kẻ thì chửi là lão già điên phá hoại văn hóa dân tộc cần lên án và 'diệt tận gốc", thậm chí còn đăng hình trên quan tài và cáo phó trên mạng xã hội ! Nhiều vô kể, tôi không thể biết hết được. Nhưng tựu trung vẫn chỉ là ủng hộ hoặc phản đối trên giấy và trên mạng, bên nào nhiều bên nào ít không thể xác định được.

Còn trong thực tế thì tôi có những trải nghiệm và cảm xúc rất hay qua việc trực tiếp nhận được rất nhiều nhận xét tích cực và chân thành của hầu hết những người đã gặp. Buổi chiều sau tết 2017, khi tôi đi qua cổng một xưởng in thì có một phụ nữ chạy ra chào và hỏi: “Bao giờ thì dùng chữ cải tiến của thầy? Chúng em khổ sở với chữ quốc ngữ hiện nay quá!” Bà tự giới thiệu là người phụ trách xưởng in, rồi than phiền rằng trước tết xưởng in đã phải hủy đi một quyển sách rồi in lại chỉ vì cấp trên không chấp nhận chữ NGĨA in thiếu mất chữ H “nghĩa”. Bà cầu mong sớm thực hiện chữ cải tiến.

PGS-TS Bùi Hiền và một người bạn NVCC