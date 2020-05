Dạy hóa bằng bài hát 'Em gái mưa', thầy giáo khiến ai cũng mong đến giờ học

Mưa axit là gì các em? Thầy giáo hóa học đặt câu hỏi tiếp. Thế là màn hình tivi chiếu tiếp cơn mưa axit trong tràng vỗ tay reo hò của các em học sinh. Đó là giờ hóa học vừa diễn ra chiều nay, 20.5. Cách vào bài giảng rất trẻ trung, gần gũi với học trò tuổi teen đã khiến mọi giờ giảng của thầy giáo trẻ Phạm Lê Thanh trở thành niềm yêu thích của các trò Trường THPT Ngô Quyền, Q.7, TP.HCM.

Các lời khuyên sức khỏe, giải đáp thú vị về các hiện tượng của cuộc sống đều được anh Thanh cụ thể hóa bằng các đồ họa. Anh chia sẻ với các học sinh, nên uống bao nhiêu viên C sủi là đủ: Viên sủi bổ sung vitamin C - một ngày đối với trẻ em chỉ cần uống 1/2 viên C sủi loại 6 - 8 g/viên, còn đối với người lớn thì dùng một ngày 1 viên là đủ. Không nên uống quá nhiều. Do có chứa thêm thành phần muối khoáng canxi 500 mg nên ngoài lượng muối ăn được hình thành sau phản ứng sủi, viên sủi còn tăng canxi. Vì vậy, nếu dùng C sủi với liều lượng cao, kéo dài có thể dễ gây sỏi thận, buồn nôn, trướng khí (do CO2) sinh ra...