Đông Nam Á sẽ là 'miền đất hứa' du học mới?

Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu ASEAN, Viện ISEAS-Yusof Ishak tại Singapore, chỉ có 1,6% người VN tham gia trả lời chọn một nước Đông Nam Á. Các nơi được chọn nhiều nhất là Mỹ (41,9%), Úc (29%) và châu Âu (18,6%), Nhật Bản (8,9%).

Hoàng Thị Minh Hà, bạn cùng lớp với Trang, cũng vừa hoàn thành một học kỳ trao đổi tại ĐH Quốc gia Singapore (NUS) từ tháng 1 - 5.2019, bằng chương trình AUN-ACTS. Một năm trước, Hà còn là một trong hai đại diện của VN trở thành Đại sứ học tại Adelaide (Úc). Trải nghiệm hai môi trường giáo dục khác nhau, Hà cho rằng đây là những hệ thống tiên tiến và đem đến những trải nghiệm sống giá trị, đặc biệt là thời gian học tại Singapore.

Cũng như Lan Anh, Trần Khánh An (làm marketing và truyền thông tại một công ty ở TP.HCM) nói: “ASEAN là nhóm nước đang phát triển và mở rộng hoạt động, cánh cửa cơ hội mở ra cho tất cả sinh viên cũng như lao động trẻ”. Bên cạnh đó, An cũng gợi ý thêm những chương trình phổ biến như Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI) của chính phủ Mỹ, chương trình Tình nguyện thanh niên ASEAN do Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia quản lý, cũng như các chương trình do VN tổ chức trao đổi ở các quốc gia Đông Nam Á như Cộng đồng Lead The Change.