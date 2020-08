Hà Nội: Tất cả trường học sẽ khai giảng trực tiếp trong 45 phút

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021.

Theo đó, lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng 5.9 tới (thứ bảy) theo hình thức trực tiếp (tập trung tại trường học, cơ sở giáo dục ).

Sở GD-ĐT yêu cầu tổ chức chương trình khai giảng ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn (thời gian không quá 45 phút); thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (có văn bản hướng dẫn riêng); đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Chú trọng thực hiện nội dung đón học sinh đầu cấp; tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường, bố trí số lượng học sinh tham dự khai giảng tập trung cho phù hợp, đảm bảo giãn cách theo quy định

Các trường học, cơ sở giáo dục có diện tích nhỏ, hẹp: tổ chức tập trung khai giảng cho học sinh đầu cấp và đại diện học sinh các khối lớp khác (số học sinh còn lại bố trí dự trong lớp học).

Không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp; không thả bóng bay, không tập trung học sinh để tổ chức luyện tập trước ngày khai giảng.

Không dự khai giảng nếu bị ho, sốt

Văn bản nêu rõ: "Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, đại biểu có biểu hiện ho, sốt, khó thở không đến trường tham dự khai giảng; cha mẹ học sinh, phụ huynh không đưa con vào trong trường học, không tụ tập đông người phía ngoài cổng trường".

Sở GD-ĐT yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục trang trí trường, lớp tạo quang cảnh vui tươi, phấn khởi trong ngày khai trường; xây dựng kịch bản chi tiết về kế hoạch đón học sinh và tổ chức khai giảng; phân luồng đón học sinh, đại biểu (nếu có) ngay từ cổng trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (đo thân nhiệt, phát bổ sung khẩu trang, sát khuẩn tay, hướng dẫn vị trí tập trung...).

Đối với cấp học mầm non, sở GD-ĐT yêu cầu tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” tại các lớp học (không tổ chức tập trung toàn trường); hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo phù hợp tâm sinh lý, sức khỏe của trẻ, tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu năm học mới.

Sở GD-ĐT yêu cầu tiếp tục quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, chất tẩy rửa để thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn trường, lớp trước khi đón học sinh tới trường và duy trì thực hiện vệ sinh trường, lớp hằng ngày.

Các trường học, cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học; rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên khi tổ chức, tham gia các hoạt động giáo dục và dạy học trong nhà trường; đặc biệt lưu ý các giải pháp đảm bảo an toàn trong việc sử dụng phương tiện ô tô đưa đón học sinh (nếu có).

Các trường học, cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể phải đảm bảo đủ các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.