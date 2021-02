Phụ huynh làm gì khi học sinh nghỉ tết sớm do dịch Covid-19?

Chia sẻ về kế hoạch nghỉ tết dài ngày, chị Nguyễn Thị Bích Châu, phụ huynh em Hồng Hân, học sinh (HS) lớp 7 Trường THCS Quang Trung (Q.Tân Bình), cho biết khá bất ngờ khi nhận được thông tin TP.HCM cho HS nghỉ học từ ngày 2.2.

Bắt đầu từ hôm nay, khi tụi nhỏ nghỉ học, chị vẫn dặn dò con dậy sớm đúng giờ như thường lệ, chuẩn bị bài vở để chuyển sang học trực tuyến theo yêu cầu của trường. Các tiết học vì thế vẫn diễn ra bình thường. Riêng bé út, chị phải hỗ trợ nhiều hơn vì bé chưa quen thao tác máy tính.

Tuy nhiên, nói về kế hoạch nghỉ tết “dài hơi” trong mùa dịch, chị Châu cho biết gia đình chị trước đó đã dự tính về quê đón tết cùng hai bên gia đình nội ngoại và cũng để con trải nghiệm, tận hưởng không khí tết cổ truyền ở quê. Tuy nhiên, trước diễn biến mới của dịch bệnh, chị Châu cho biết tạm hoãn mọi kế hoạch, gia đình sẽ ở lại TP.HCM để đón năm mới.

Tương tự, có con học tại Trường mầm non Hoa Hồng (TP.Thủ Đức, TP.HCM), chị Nguyễn Hoàng Yến cho biết cũng phải nghỉ việc để ở nhà trông con dịp này. “Con nghỉ sớm thì mẹ cực nhưng mình cũng đỡ lo lắng, vì dịch đang phức tạp nên trước mắt gia đình mình chưa có kế hoạch nào”, chị Yến nói.

Do không phải đến trường từ ngày hôm nay nên với HS mầm non thì gần như được coi là nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn một tuần so với quy định trước đây. Tuy công việc cuối năm khá bận rộn, nhưng chị Trương Mộng Tuyền, phụ huynh HS Trường mầm non Sao mai (Q.8, TP.HCM), cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho con thì dù bận cũng phải cố gắng để chăm lo cho con. Tôi sẽ lên kế hoạch nghỉ tết cho bé vui và ý nghĩa để bù đắp cho lễ hội xuân ở trường phải tạm dừng”.