Phương án thi THPT quốc gia 2020 ra sao: Nên bỏ thi hay bớt môn ?

Trung Quốc, Hàn Quốc dời thi đại học thêm 1 tháng Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm 31.3 lần đầu tiên tuyên bố dời kỳ thi cao khảo (tức thi vào đại học) thêm 1 tháng trên phạm vi toàn quốc, có nghĩa là kỳ thi vào đại học năm nay ở nước này sẽ được tổ chức vào 2 ngày 7 - 8.7 thay vì vào đầu tháng 6 như mọi năm. Đây là quyết định được đưa ra sau khi chính phủ cân nhắc tình hình dịch Covid-19 và tác động của nó đối với việc ôn thi của HS lớp 12, theo Tân Hoa xã. Đặc biệt, Bắc Kinh và tỉnh Hồ Bắc, nơi có tâm dịch Vũ Hán , sẽ được phép chọn ngày thi phù hợp với tình hình của địa phương. Dự kiến năm nay có khoảng 10,71 triệu thí sinh tham gia kỳ thi này ở Trung Quốc. Ở Hàn Quốc, Bộ Giáo dục nước này thông báo bắt đầu năm học mới vào 9.4, tức trễ hơn 1 tháng so với những năm trước. Vì ảnh hưởng của Covid-19, kỳ thi ĐH tại Hàn Quốc năm 2020 thay vì được tổ chức ngày 19.11 sẽ chuyển sang 3.12. Dự kiến có ít nhất nửa triệu thí sinh tham gia kỳ thi. Còn tại Nhật Bản, Bộ Giáo dục vẫn đề nghị tiếp tục đóng cửa trường học, nhưng chưa có đề xuất rõ ràng về việc này do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp và nước này đang đứng ở ngưỡng phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Báo The Asahi Shimbun dẫn lời Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết chính quyền địa phương lên kế hoạch tiếp tục đóng cửa các trường công lập cho đến ngày 6.5, tức trễ hơn 1 tháng so với thời điểm vào năm học mới. Phi Yến