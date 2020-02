Thị trường lao động ảm đạm vì virus corona

Theo thông lệ, Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội sẽ mở cửa sàn giao dịch việc làm đầu năm sau mùng 10 tháng giêng (ngày 3.2), do nhu cầu lao động của các doanh nghiệp (DN) thường tăng sau kỳ nghỉ tết. Năm nay, mặc dù đã thông báo mở phiên giao dịch việc làm vào ngày 4.2, song theo “lệnh” của Bộ LĐ-TB-XH, nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan, sàn việc làm đóng cửa khiến tình trạng thiếu lao động tại các DN trở nên trầm trọng.

Chị Châu Thị Nhung, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Elentec VN chuyên về lắp ráp linh kiện điện tử tại KCN Quang Minh (H.Mê Linh, Hà Nội), than thở: “Sau tết chúng tôi cần tuyển 300 người, gồm cả lao động chính và lao động thời vụ ở các vị trí công nhân, nhân viên kỹ thuật, phiên dịch… Sàn giao dịch việc làm thì đóng cửa, người lao động lo ngại dịch bệnh virus corona không dám đi tuyển dụng nên chúng tôi mới tuyển được 1/10 số lượng và phải kêu gọi công nhân nhà máy giới thiệu người quen, họ hàng”.

Trong tình thế vừa đối phó với dịch bệnh vừa thiếu hụt lao động, nhiều DN như ngồi trên đống lửa. Chị Lê Thị Ngọc Hà, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Asahi Intecc Hanoi Co, Ltd (KCN Thăng Long, H.Đông Anh, Hà Nội), lo lắng: “DN sản xuất luôn phải tìm lao động dự phòng. Dịch bệnh do virus corona hạn chế việc đi lại đã ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển dụng. Từ mùng 6 tháng giêng đến giờ, chúng tôi đăng tuyển 200 lao động mà chưa được ai. Nếu không tuyển được người, công nhân cũ phải tăng ca, làm thêm, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và năng suất lao động”.