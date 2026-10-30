Sáng 30.10.2026, ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại nhiều tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho thấy tình hình giao thông tương đối ổn định trong ngày đầu áp dụng phương án tổ chức giao thông mới.

Trên các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện khá đông nhưng nhìn chung vẫn di chuyển ổn định, không ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các vị trí khảo sát.

Đáng chú ý, tại đường Lê Văn Sỹ, dù quy định cấm ô tô lưu thông theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ đã có hiệu lực từ ngày 30.10, ghi nhận trong sáng cùng ngày vẫn còn nhiều ô tô đi vào tuyến đường này.

Giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30.10 ra sao sau khi điều chỉnh?

Trước đó, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, trong những ngày đầu thay đổi tổ chức giao thông, lực lượng chức năng sẽ tập trung nhắc nhở, hướng dẫn để người dân làm quen với hướng di chuyển mới, chưa tiến hành xử phạt. Sau thời gian tuyên truyền, lực lượng CSGT mới bắt đầu xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Trong khi đó, tại khu vực dưới chân cầu vượt Hoàng Văn Thụ, hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện khá đông. Xe máy và ô tô di chuyển đan xen nhưng tình hình giao thông vẫn duy trì ổn định.