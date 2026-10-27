Chiều 27.10.2026, triều cường khiến người dân trong con hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận, TP.HCM, lại trải qua cảnh sinh hoạt đảo lộn, có nhà phải liên tục dùng máy bơm để đẩy nước ra ngoài.

Hẻm ở TP.HCM ngập hơn nửa mét vì triều cường, người dân chờ nước rút mới ăn cơm

Con hẻm này nằm gần cầu Phú Mỹ, cách sông khoảng 200 - 300 m. Chiều 27.10, nước triều dâng cao, phủ kín gần như toàn bộ con hẻm. Càng đi sâu vào bên trong, mực nước càng cao. Ngay đầu hẻm, người chạy xe máy cũng gặp khó khăn khi đưa xe vào nhà.

Đáng chú ý, nhiều căn nhà có nền cao hơn mặt hẻm khoảng nửa mét vẫn không tránh được ngập. Nước tràn từ cống vào nhà, khiến đồ đạc, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Một số hộ đã xây vách ngăn, kê cao bàn ghế, tủ lạnh nhưng vẫn phải dùng máy bơm hoạt động liên tục.

Ông Lê Thanh Hùng, sống tại hẻm 85, cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Mỗi khi triều cường lên, gia đình ông lại phải chờ nước rút rồi mới dọn dẹp.

Triều cường dâng cao, đường Phạm Hữu Lầu nước ngập gần bánh xe máy

Với những gia đình bị ngập, chuyện ăn uống, nghỉ ngơi cũng bị xáo trộn. Có nhà đã nấu cơm chiều nhưng vẫn phải chờ thêm vài tiếng, đến khi nước rút mới có thể dọn dẹp và ăn tối.

Người dân mong việc nâng cấp, sửa chữa đường trong khu vực được đẩy nhanh để giảm cảnh ngập lặp đi lặp lại mỗi khi triều cường lên.

Trong khi đó, chiều 27.10, triều cường cũng gây ngập tại nhiều tuyến đường phía nam TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Phú Thuận, Nguyễn Văn Quỳ và một đoạn đường Nguyễn Văn Linh. Tình trạng này tiếp tục ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là vào giờ tan tầm.