Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Giật mình giá vé xem Xuân Son và đội tuyển Việt Nam đấu chủ nhà Lào: Chỉ 13.000 đồng!

Bùi Huy
Bùi Huy
12/11/2025 12:07 GMT+7

Giá vé trận đội tuyển Lào gặp đội tuyển Việt Nam chỉ dao động trong khoản tiền rất rẻ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cùng với sự thống nhất của Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 sẽ chuyển sang thi đấu lúc 19 giờ ngày 19.11, thay vì ngày 18.11 như lịch ban đầu. 

Theo tìm hiểu, phía LFF đã gửi đề nghị dời lịch và được AFC chấp thuận, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác tổ chức cũng như thời gian nghỉ ngơi của hai đội tuyển. 

Giật mình giá vé xem Xuân Son và đội tuyển Việt Nam đấu chủ nhà Lào: Chỉ 13.000 đồng!- Ảnh 1.

'Cầu thủ' Kim Sang-sik chơi trò đá ma cùng đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Minh Tú

Giật mình giá vé xem Xuân Son và đội tuyển Việt Nam đấu chủ nhà Lào: Chỉ 13.000 đồng!- Ảnh 2.

Xuân Son rất sung sức

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Lào, với ba mệnh giá vé khá rẻ: 10.000 kip (khoảng 13.000 đồng), 20.000 kip (khoảng 24.000 đồng) và 50.000 kip (khoảng 60.000 đồng). Mức giá này được đánh giá là phù hợp, giúp đông đảo người hâm mộ Lào có cơ hội trực tiếp theo dõi trận đấu. Ở lượt đi trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm Lào 5-0 (với các bàn của Châu Ngọc Quang, Hai Long và Văn Vĩ - bàn), qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. 

Ở lượt về, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, hướng tới một chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách.

Bước vào lượt về trên sân khách, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không chỉ là giành trọn 3 điểm mà còn tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, qua đó khẳng định vị thế của một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.

Nhiều khả năng, Xuân Son sẽ được thầy Kim bố trí đá trận gặp Lào.

Tin liên quan

Cựu Vua phá lưới bóng đá Việt Nam, 'Tiếu già' Hồ Văn Lợi không còn nữa

Cựu Vua phá lưới bóng đá Việt Nam, 'Tiếu già' Hồ Văn Lợi không còn nữa

Mới 55 tuổi, cựu Vua phá lưới bóng đá Việt Nam cách đây 23 năm, tiền vệ tài hoa của đội bóng được yêu thích Cảng Sài Gòn, 'Tiếu già' Hồ Văn Lợi đã vĩnh viễn ra đi sau cơn bạo bệnh vào 1 giờ 45 phút rạng sáng nay ngày 12.11.

Điều HLV Kim Sang-sik còn thiếu ở đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: U.23 Việt Nam tự tin tái ngộ chủ nhà U.23 Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik Lào VFF vòng loại asian cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận