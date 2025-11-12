Giật mình giá vé xem Xuân Son và đội tuyển Việt Nam đấu chủ nhà Lào: Chỉ 13.000 đồng!

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cùng với sự thống nhất của Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 sẽ chuyển sang thi đấu lúc 19 giờ ngày 19.11, thay vì ngày 18.11 như lịch ban đầu.

Theo tìm hiểu, phía LFF đã gửi đề nghị dời lịch và được AFC chấp thuận, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác tổ chức cũng như thời gian nghỉ ngơi của hai đội tuyển.

'Cầu thủ' Kim Sang-sik chơi trò đá ma cùng đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Xuân Son rất sung sức

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Lào, với ba mệnh giá vé khá rẻ: 10.000 kip (khoảng 13.000 đồng), 20.000 kip (khoảng 24.000 đồng) và 50.000 kip (khoảng 60.000 đồng). Mức giá này được đánh giá là phù hợp, giúp đông đảo người hâm mộ Lào có cơ hội trực tiếp theo dõi trận đấu. Ở lượt đi trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm Lào 5-0 (với các bàn của Châu Ngọc Quang, Hai Long và Văn Vĩ - bàn), qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở lượt về, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, hướng tới một chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách.



Bước vào lượt về trên sân khách, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không chỉ là giành trọn 3 điểm mà còn tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, qua đó khẳng định vị thế của một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.



Nhiều khả năng, Xuân Son sẽ được thầy Kim bố trí đá trận gặp Lào.