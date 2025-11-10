Gieo niềm tin nơi vùng rốn lũ Thượng Đức

Sau khi những phần quà nghĩa tình được chuyển đến bà con vùng cát trắng Thăng An và vùng núi lở Trà Tân ở TP.Đà Nẵng, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên tiếp tục hành trình đến với Thượng Đức ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn.

Những ngày cuối tuần vừa qua, dấu vết bùn đất vẫn in đậm trên những mảng tường loang lổ, những cành cây trơ trụi sau dòng nước dữ ở Thượng Đức. Con đường bê tông dẫn vào thôn Thái Chấn Sơn nhiều đoạn còn lầy lội, từng nhóm người lặng lẽ cào dọn bùn non, gương mặt thấm mệt… Khi xe tải chở quà của đoàn cứu trợ Báo Thanh Niên phải dừng trước cổng nhà văn hóa thôn vì vướng bùn lầy, lập tức rất đông người dân đến hỗ trợ, nhanh chóng chuyền tay từng thùng quà vào bên trong. Lần lượt 80 thùng sữa, 300 thùng mì và những phần quà nặng nghĩa tình do Công ty CP đầu tư Mỹ Nga, Công ty CP Vương Hải cùng nhóm bạn tại TP.HCM gửi tặng thông qua Báo Thanh Niên đã kịp xếp ở khoảnh sân ráo nước, từ đó lần lượt trao tận tay từng hộ dân bị thiệt hại.

Nhà báo Hứa Văn Đông chuyển quà đến người dân vùng rốn lũ Thượng Đức ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Giữa không gian chật chội vì bùn non và nước lũ chưa rút hết, bà Nguyễn Thị Nhị (59 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại chuỗi ngày chạy lũ vừa qua: "Có trận lũ nước ngâm suốt 4 ngày, không điện, không nước sạch, thức ăn phải chia nhau từng gói mì. Cứ vừa dọn xong, nước lại lên. Một tuần mà trải qua 4 trận lụt, nhà cửa không còn gì nguyên vẹn, đàn gà cũng chết hết…". Đêm lũ đầu tiên, cả nhà bà phải leo lên nóc nhà trú ẩn, run rẩy giữa mưa gió, chưa bao giờ thấy nước lên nhanh như vậy.

"L ÒNG CŨNG ẤM LẠI" SAU THIÊN TAI

Hiện nay, dù nước đã rút gần 10 ngày nhưng bà Nhị vẫn chưa dọn dẹp xong, mệt rã rời. "Khi nghe tin Báo Thanh Niên về trao quà, tôi dừng tay để ra đây. Bà con chúng tôi không chỉ nhận sữa, mì gói mà còn đón nhận tình người. Nhờ vậy mà thấy mình không cô đơn giữa bùn lũ", bà Nhị chia sẻ. Gần đó, ông Trần Đắc Kiệt (51 tuổi) vừa cố nạy những tấm ván cửa bị cong vênh sau nhiều ngày ngâm nước vừa bảo chưa từng chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp đến vậy. "Tài sản dành dụm bao năm, nhiều loại hoa màu chuẩn bị thu hoạch bị cuốn trôi sạch. Bây giờ nghe đài báo mưa bão là rùng mình, nhưng nhìn thấy đoàn cứu trợ về, lòng cũng ấm lại", ông Kiệt trải lòng.

Người dân vùng lũ Thượng Đức cùng đoàn công tác Báo Thanh Niên chuyển quà vào điểm tập kết ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhà báo Hứa Văn Đông, Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, chia sẻ với những khó nhọc của người dân vùng ngập lũ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, khi vừa phải chạy lũ nhiều lần vừa bị hư hại về hoa màu, nhà cửa. "Những phần quà chuyển tặng hôm nay có thể không san sẻ được nhiều về thiệt hại, nhưng xin bà con đón nhận tấm lòng của Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm", nhà báo Hứa Văn Đông nói.

Theo thống kê của UBND xã Thượng Đức, đợt mưa lũ vừa qua khiến 1 người tử vong, 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu bị chia cắt, hàng trăm héc ta cây trồng và rất nhiều vật nuôi bị cuốn trôi. Ông Phạm Xuân Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Thượng Đức, cho hay dù nước đã rút nhưng hậu quả rất nặng nề, các tuyến đường liên thôn bị sạt lở, bùn non bám dày, hệ thống điện và nước sinh hoạt vẫn chưa khôi phục hết. Người dân vừa dọn bùn, vừa dựng lại nhà cửa, lại phải khôi phục sản xuất trong điều kiện toàn bộ giống, vật nuôi bị mất sạch.

Theo ông Sơn, giữa lúc bà con đang rất khó khăn, đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã vượt đường xa, mang quà và cả sự động viên tinh thần rất lớn. "Chúng tôi chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm. Chính những chuyến xe nghĩa tình như thế này đã giúp chúng tôi thêm niềm tin, thêm sức mạnh để đứng dậy sau thiên tai khốc liệt", ông nói.