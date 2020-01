Bạn trẻ bình tĩnh phòng tránh dịch viêm phổi Vũ Hán

Đặc thù là tỉnh phát triển kinh tế du lịch, xuyên suốt những ngày trước, trong và sau tết, nhiều bạn trẻ ở Quảng Ninh làm việc trong ngành du lịch , khách sạn, lưu trú vẫn làm việc không nghỉ. Thời gian này, dịch viêm phổi Trung Quốc do vi rút Corona mới gây ra đang là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng, các bạn trẻ cho biết họ được phổ biến những thông tin an toàn và chủ động phòng tránh, do đó không khí làm việc những ngày qua vẫn bình thường, dù mỗi ngày Quảng Ninh tiếp đón không nhỏ lượng khách từ Trung Quốc và nhiều quốc gia khác tới.