"Cống hiến" có phải là chấp nhận thua thiệt hay không?

Các bạn: Tố Như, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương; Nguyễn Thanh Hà, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên; Trần Quỳnh Như, Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội quan tâm gửi đến chương trình câu hỏi: Em nhận thấy ở nhiều cơ quan, đơn vị, người trẻ thường thiệt thòi hơn trong nhiều trường hợp với lý do “em còn trẻ, cần cống hiến thêm”. Vậy theo anh, "cống hiến" có phải là không nên đòi hỏi quyền lợi cá nhân, là sẵn sàng buông bỏ, chấp nhận thua thiệt không?

Trả lời câu hỏi này, anh Lê Quốc Phong cho rằng việc nhìn thấy nhận xét đó cần nhìn tích cực hơn, cần xem đó là động lực phấn đấu. Là người trẻ, bạn cần làm hết khả năng để đóng góp ý tưởng sáng kiến. Khi làm hết khả năng thì tập thể sẽ ghi nhận, không nên nhìn nhận đó là sự thua thiệt, mà khẳng định trong công việc thì tập thể sẽ ghi nhận. Chúng ta là người trẻ, chúng ta có áp lực trong đánh giá nhìn nhận nhưng đó chính là yêu cầu để hoàn thiện mình, biến nó thành lợi thế, thành năng lực riêng có. Có thể bạn chưa thoải mái nhưng nếu khẳng định được bằng sự kiên trì thì sẽ khẳng định được bản thân.