Công trình tiêu biểu: Nhiều mô hình sáng tạo vì cộng đồng

Đặc biệt, tháng 3 năm nay, tại xã Đồng Lý đã thành lập câu lạc bộ (CLB) “Thanh niên sống tốt đời đẹp đạo”. Sau khi ra mắt, CLB đã tổ chức được rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên Công giáo yếu thế trong xã; tổ chức các giải thi đấu thể thao… Ngoài ra, Hội còn tích cực vận động hội viên, thanh niên Công giáo tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Hội LHTN xã, huyện và các ngành tổ chức, đạt nhiều giải cao, trong đó nhiều hội viên, thanh niên Công giáo đóng vai trò nòng cốt...

“CLB còn thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm…; phối hợp với lực lượng an ninh tại các thôn cùng hội viên, thanh niên thường xuyên duy trì việc tuần tra, gác đêm nhằm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”, chị Nhật Linh cho hay.

Trong nhiệm kỳ qua tại tỉnh Hà Nam, công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên được đổi mới với nhiều hoạt động đa dạng. Anh Vũ Minh Tình, Phó chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Hà Nam (khóa 4), cho biết Diễn đàn “Thanh niên với pháp luật” được nhiều cấp Hội duy trì, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên về pháp luật. Đặc biệt, chiến dịch “Thanh niên Hà Nam với văn hóa giao thông” với nhiều hoạt động thiết thực. Hội còn xây dựng các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”...