Đăng video clip đánh ghen lên mạng xã hội: Ảnh hưởng xấu đến giới trẻ

Thời gian gần đây bỗng nhiên nhiều vụ đánh ghen liên tiếp được phát tán rộng khắp mạng xã hội. Những vụ việc do người trong cuộc chủ đích vừa đánh ghen vừa đăng tải lên cộng đồng mạng, hoặc có khi những người không liên quan với vai trò quan sát cũng phát tán những hình ảnh về một số vụ đánh ghen của người khác. Tuy vậy, những tưởng đơn giản nhưng kéo theo nhiều hệ luỵ xấu với nhiều người có liên quan.

Đến giữa tháng 9 này, một vụ được cho là đánh ghen khác xảy ra tại Hà Nội cũng làm xôn xao cộng đồng mạng.

Theo đó, vụ xô xát xảy ra giữa người phụ nữ đi xe ôm đến hiện trường và người đàn ông đi với cô gái trẻ trên chiếc xe Lexus LX570 sang trọng. Trong lúc người chứng kiến vụ việc bức xúc vì người đàn ông bảo vệ cô gái trẻ, ra tay thô bạo với người phụ nữ thì xuất hiện nữ hiệp “xăm trổ” ra tay “giúp” người phụ nữ đảo ngược tình thế. Vụ việc xảy ra chớp nhoáng (5 phút) gây ầm ĩ mạng xã hội suốt hôm qua với việc dân mạng chia sẻ hình ảnh, thông tin về các nhân vật “tham chiến” tại hiện trường: cô gái trẻ, người đàn ông, nữ hiệp và cả anh xe ôm.

Mới đây nhất, Công an xã Cẩm Lĩnh (H.bà Vì, Hà Nội) đã triệu tập ít nhất 3 người phụ nữ liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ một cô gái trẻ, xảy ra tại quán cà phê Bến Thủy (xã Cẩm Lĩnh) vào tối 16.9, để làm rõ sự việc. Nguyên nhân do trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 3 - 4 người phụ nữ lao vào đánh túi bụi cô gái trẻ vì đã “phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”, xảy ra một quán cà phê. Ngoài việc hành hung, chửi bới, những người phụ nữ này còn cố gắng lột đồ cô gái, mặc sự can ngăn của mọi người.