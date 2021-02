Du học sinh Việt lạc quan đón tết xứ người, luôn hướng về gia đình

Chúng tôi đã kết nối 3 bạn du học sinh đang học tập và làm việc tại Canada, Đài Loan, Hungary. Họ lạc quan chia sẻ câu chuyện đón tết giữa mùa dịch Covid-19 và niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn.

Đó là chia sẻ của nghệ sĩ piano trẻ Đỗ Hoàng Linh Chi, sinh năm (24 tuổi, du học sinh vừa tốt nghiệp Université de Montréal (Canada). Đây là năm đặc biệt Linh Chi vừa đón tết xa gia đình, vừa chủ động chống dịch. Cô bạn chia sẻ: “Thời điểm tết đến, tuy nhớ nhà nhưng mình quyết định ở lại Canada. Do tình hình hiện tại khiến việc mua vé máy bay về nước rất khó khăn. Thêm vào đó, mình nghĩ, những chuyến bay hỗ trợ công dân về nước nên ưu tiên cho những bạn thực sự cần. Việc mình quyết định ở lại để an toàn cho bản thân, cũng như an toàn sức khỏe cho gia đình, mọi người”.