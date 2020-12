Nhìn lại một năm nhiều biến động của du học sinh Việt

Theo Minh, năm vừa qua cô đã học được nhiều bài học. Minh học được cách sống chậm lại, yêu bản thân, biết quý trọng cuộc sống và thời gian hơn.

Cũng vừa nhận việc hồi tháng 2, Lê Ngô Thảo My (du học sinh ở Hà Lan) chưa kịp vui thì cảm giác lo lắng đã ập tới vì dịch Covid -19. Suốt một năm qua, với My là một cuộc đấu tranh nội tâm mỗi ngày. Giữa nỗi lo mất việc và ý chí cống hiến cho công ty, là những lần “chôn chân” ở nhà suốt thời gian dài.

Dần dần My thích nghi với cuộc sống, suy nghĩ tích cực hơn, tập trung vào những điều có giá trị hơn. My cho biết nếu mình có thể đi ngược xu hướng và vẫn làm việc chăm chỉ thì công sức sẽ được đền đáp. “Trong năm mới, mình chỉ mong sức khỏe dồi dào”, My chia sẻ.