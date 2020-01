Người trẻ có thờ ơ trước virus corona?

Các biện pháp phòng ngừa virus corona Để phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona một cách hiệu quả, đặc biệt là bạn trẻ đi du lịch cần “bỏ túi” các biện pháp phòng ngừa mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đã ra khuyến cáo, cụ thể: - Sử dụng khẩu trang đúng cách. - Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt/ho. - Rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch; hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn. - Dùng khăn giấy che mũi và miệng khi ho và hắt hơi. - Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm. - Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết…