Những nghĩa cử cao đẹp của người trẻ: Hiệp sĩ áo xanh trên cung đường 'tử thần'

Những hành động của những người trẻ này đều mang nghĩa cử cao đẹp , xuất phát từ tấm lòng nhân ái, từ chính tình yêu trong trái tim để từ đó sống hết mình vì người khác...

“A lô, cứu hộ tai nạn xin nghe …”. Sau cuộc gọi khẩn, những hiệp sĩ Đội hỗ trợ tai nạn giao thông xã Hòa An tức tốc lên xe tiến về hướng hiện trường giữa mịt mù mưa đêm.

Điểm xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) nằm trên QL61, cách nơi nhóm xuất phát là ấp Hòa Đức, xã Hòa An, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang, chỉ khoảng 1 km về hướng ngã ba Vĩnh Tường (TX.Long Mỹ, Hậu Giang). Người dân báo tin một người đàn ông đi xe máy tông vào biển báo, nằm bên vệ đường không biết từ bao giờ. “Lúc chúng tôi đến nơi, nạn nhân nằm bất động. Mưa rất to, kêu hoài ổng không tỉnh, anh em ai cũng sợ nạn nhân chấn thương kín, khó qua khỏi”, anh Nguyễn Ngọc Hạt (30 tuổi), người sáng lập, Đội trưởng Đội hỗ trợ TNGT xã Hòa An, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang, kể.

Sau khi kiểm tra thấy nạn nhân còn thở, chân tay không bị gãy, 2 người trong đội khẩn trương đưa đi cấp cứu, 2 người ở lại canh hiện trường rồi báo công an địa phương. “Ở bệnh viện cấp cứu cả đêm mới hay ổng hôn mê vì xỉn quá không còn biết gì. Anh em trong đội thở phào, còn mấy bác sĩ cười bảo may cho nạn nhân chớ ổng nằm dầm mưa thêm chút nữa thì không chết vì chấn thương cũng chết vì cảm lạnh”, anh Hạt nhớ lại vụ cứu hộ cách đây mấy tuần.

Giúp người vì từng là nạn nhân

Nhìn cánh tay phải vẫn còn vết sẹo dài, anh Hạt kể năm 2016 khi đang ở TP.HCM, anh bị té xe, gãy tay phải. “Lúc đó mới 10 giờ đêm, người qua lại đông nhưng ai cũng dè chừng, không dám tới giúp, có người còn đứng quay clip. Cuối cùng may có anh bạn làm chung tới đưa tôi đi cấp cứu. Ra viện, ít lâu sau tôi về quê luôn”, anh Hạt nói.

Về Phụng Hiệp, anh Hạt xin vào làm cho Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa An. Đây cũng là thời gian anh có dịp tham gia hỗ trợ bảo vệ hiện trường, phân luồng xe sau nhiều vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. QL61 thuộc địa bàn Hậu Giang, nhất là đoạn từ TT.Kinh Cùng (H.Phụng Hiệp) về ngã ba Vĩnh Tường (TX.Long Mỹ) vốn là cung đường “tử thần” ; đường hẹp, xe nhiều, dân cư đông nên rất thường xảy ra TNGT. “Theo tôi nhớ, từ cầu Xẻo Trâm tới đầu ấp Hòa Quới A, xã Hòa An dài chưa tới 10 km nhưng 7 - 8 năm trở lại đây đã có hàng chục người bỏ mạng vì TNGT. Có những người chết chỉ vì gặp tai nạn ban đêm, không được đưa đi cấp cứu kịp thời”, anh Hạt nói.

Anh em dù mỗi người một nghề, ngày đi làm, đêm lại tụ về đây cùng nhau túc trực, hỗ trợ người hoạn nạn. Tuy mệt nhọc nhưng ai cũng vui vì góp phần làm việc tốt cho quê hương Anh Nguyễn Ngọc Hạt

Nhớ lại lần bản thân bị nạn, anh Hạt chợt nảy ra ý tưởng thành lập một đội hỗ trợ TNGT về đêm với tâm nguyện giúp người bị nạn. Năm 2018, lên kế hoạch thành lập đội, anh Hạt đi dò hỏi nhiều nơi nhưng ai cũng ngờ vực. Mãi tới đầu năm 2020, anh mới “gõ cửa” đúng chỗ khi đem ý tưởng trình bày với Xã đoàn Hòa An. Tháng 3.2020, Đội hỗ trợ TNGT xã Hòa An chính thức ra đời.

7 tháng cứu hộ 45 vụ tai nạn

Nhớ tới những ngày đầu thành lập Đội hỗ trợ TNGT xã Hòa An, anh Nguyễn Vũ Trường, Bí thư Xã đoàn Hòa An, nói: “Từ đầu nghe Hạt nói về mong muốn thành lập đội, chúng tôi ủng hộ ngay vì ý tưởng quá thiết thực”.

Đến nay, sau 7 tháng thành lập, Đội hỗ trợ TNGT xã Hòa An đã cứu hộ 45 vụ TNGT; trong đó có 30 vụ vừa đưa nạn nhân đi cấp cứu, vừa phải giữ hiện trường, giữ tài sản giúp người bị nạn cho đến khi gặp được thân nhân. Có nhiều vụ, bác sĩ bảo chỉ cần chậm 20 - 30 phút là nạn nhân khó giữ được tính mạng. Chưa kể, còn có hàng chục trường hợp người đi đường bị hỏng xe hay hết xăng giữa đêm cũng được trợ giúp. Thậm chí, có lần đi tuần, anh em trong đội còn phát hiện hỏa hoạn khi người dân đang say giấc. Cả nhóm đã kịp thời kêu cửa, chữa cháy cùng người dân, tránh bi kịch ngọn lửa lây lan. “Thực tế đã cho thấy anh em đang làm rất tốt, không chỉ giúp người gặp tai nạn mà còn hỗ trợ tốt cho cơ quan chức năng. Chính từ hiệu quả đó mà giờ đây đội nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân cũng như chính quyền địa phương”, anh Trường nói.

Số điện thoại của Đội hỗ trợ TNGT xã Hòa An hiện được người dân xem như số đường dây nóng để liên hệ khi cần trợ giúp. Khi tiếng tốt lan xa, đã có thêm nhiều thanh niên trai tráng tình nguyện xin gia nhập đội. Đến nay, đội có hàng chục thành viên chia nhau trực mỗi đêm. “Ban đầu chỉ có người trong xã Hòa An, giờ thì có cả thành viên ở xã khác, huyện khác cũng gia nhập. Anh em dù mỗi người một nghề, ngày đi làm, đêm lại tụ về đây cùng nhau túc trực, hỗ trợ người hoạn nạn. Tuy mệt nhọc nhưng ai cũng vui vì góp phần làm việc tốt cho quê hương”, anh Hạt nói.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Hạt cho biết mong muốn lớn nhất của đội là có một xe cấp cứu hoặc một xe bán tải để hoạt động. “Xe mới mình không dám mơ, chỉ mong có chiếc đã qua sử dụng bởi sau nhiều vụ sơ cấp cứu, chuyển nạn nhân đi bệnh viện bằng xe máy anh em thấy khó khăn quá. Mà nếu có được xe cấp cứu, đội sẽ làm luôn việc chuyển viện miễn phí cho những bệnh nhân nghèo”, anh Hạt bày tỏ.