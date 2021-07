Những người trẻ hỗ trợ tuyến đầu tiêm vắc xin: Công việc nhiều vô kể...

Gặp Chu Thị Hảo, giáo viên mầm non của Trường mầm non Bình An, TP.Thủ Đức (TP.HCM), tại điểm tiêm vắc xin cũng ở ngôi trường này. Hảo cho biết suốt những ngày qua, không riêng Hảo mà nhiều thanh niên tình nguyện khác luôn túc trực để hỗ trợ y, bác sĩ tiêm vắc xin với công việc nhiều vô kể...