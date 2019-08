Tuổi trẻ VN nhớ lời Di chúc theo chân Bác: Tiến sĩ trẻ với 30 bài báo quốc tế

Thành tích đáng ngưỡng mộ - Công bố 30 bài báo quốc tế, trong đó có 28 bài thuộc danh mục ISI (tác giả chính của 25 bài). Ngoài ra, còn có 9 bài báo tạp chí trong nước, 11 bài hội nghị quốc tế/quốc gia. - Thành viên Ban Biên tập Tạp chí quốc tế ISI: Journal of the Australian Ceramic Society (Springer, IF. 0.692). - Giải thưởng Quả cầu vàng do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức. - Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp TP.HCM năm 2015. - Giải nhất Giải thưởng công trình nghiên cứu xuất sắc ĐH Quốc gia dành cho nghiên cứu sinh năm 2017.