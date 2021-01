‘Về quê ăn tết mà bị trộm cướp mất xe thì khóc chết’

Gửi xe máy ở đâu để về quê ăn tết?

Phạm Văn Duy, 22 tuổi, làm công nghệ thông tin , quê Hưng Yên, thuê phòng ở dãy nhà trọ hẻm 237/4 đường Hoà Bình, Q.Tân Phú, TP.HCM. Cách đây 1 tuần lễ, Duy về quê để hoàn thiện hồ sơ, đồng thời nghỉ ăn tết luôn, do đó anh phải lo đi tìm nhà bạn để gửi xe máy và bộ máy tính. Đây vừa là tài sản giá trị nhất đồng thời là “cần câu cơm” của Duy, do đó, gửi xong xuôi 2 thứ này ở nhà riêng một người bạn tại Q.8 thật an toàn, anh mới yên tâm về quê đoàn tụ với gia đình.

Chung cư mini nhà trọ số 283/29 Bông Sao Ảnh Bảo Vy Càng về cuối năm, gần tết Nguyên đán , người trẻ càng bất an về tình hình mất trộm cướp lộng hành , đặc biệt tại các khu nhà trọ. Các phương án bảo đảm an toàn cho tài sản của người trẻ đi ở trọ ra sao trước khi về quê đón tết?

Ngô Hà Thu Trân, sinh viên năm cuối khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH Sài Gòn, quê TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng đang ở trọ tại chung cư mi ni thuộc Cư xá Đồng Tiến, Q.10, TP.HCM cho biết năm nào về quê đón tết bằng xe khách, cô cũng mang theo vali đồ, laptop và các đồ giá trị khác.

Dãy nhà trọ tại 283/39 đường Bông Sao Ảnh Bảo Vy “Xe máy tôi để ở nhà trọ luôn, vì chủ nhà trọ là người dân TP.HCM, họ không đi đâu vào những ngày tết. Đồ đạc còn lại trong nhà chủ yếu là quần áo và sách vở. Chỗ của tôi có chìa khoá riêng mỗi phòng và camera an ninh được lắp ở hành lang nên cũng an tâm”, Trân chia sẻ.

Theo Trân, cũng có hiện tượng ở nhiều khu nhà trọ thì sinh viên, người ở trọ bị mất đồ sau kỳ nghỉ về quê ăn tết. Tuy nhiên, việc mất đồ còn do nhiều yếu tố như địa điểm phòng trọ, an ninh khu vực, những đối tượng sống xung quanh. “Những người bạn tôi biết họ ở các tỉnh gần TP.HCM thì tết đến họ tự chạy xe máy về quê. Người ở xa, thấy an ninh ở phòng trọ của mình không chắc chắn thì mang xe máy tới gửi ở các chung cư, những khu gửi xe máy theo tháng cho an toàn”, Trân cho biết.

Nhà nhà lắp camera an ninh

Ngày 11.1, chúng tôi cũng có mặt tại các khu nhà trọ tại Q.8, TP.HCM. Các thông báo cảnh giác đề phòng trộm cắp tài sản, trộm cướp xe máy… được cảnh sát khu vực dán ở hầu hết tất cả các con hẻm. Đặc biệt, để ứng phó với nạn trộm cắp lộng hành khi năm hết tết đến, nhiều chủ nhà trọ lắp hết camera an ninh quanh dãy trọ để bảo đảm an toàn.

Nhà nhà lắp camera an ninh đề phòng trộm cắp Ảnh Bảo Vy Tại dãy nhà trọ với 10 phòng trọ tại số 283/39 đường Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM, cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ dãy trọ cho biết 2 năm nay, toàn khu này đã được cô lắp 4 camera an ninh các góc để ngồi trong nhà quan sát được hết mọi thứ bên ngoài.

“Ở đây có nhà về quê ăn tết , có nhà thì ở phòng trọ luôn. Tết đến họ vẫn để xe máy ở trong nhà, có người thì chạy xe máy về quê. Để cho chắc chắn thì nhiều người thuê nhà vẫn mang máy vi tính sang nhà tôi gửi để trông giúp”, cô Nhung nói.

“Tôi cũng cầm thêm một chìa khoá của mỗi phòng để mở cửa nếu có sự cố gì lúc mọi người về quê ăn tết thì còn xử lý được. Tôi cũng nhắc kỹ mọi người khóa van bình gas đầy đủ. Ở đây là hẻm cụt, an ninh khá là tốt”, cô Nhung nói thêm.

Trong hẻm 73 Bùi Minh Trực, P.5, Q.8, TP.HCM một đoạn ngắn mà nhiều nhà trọ cho thuê sát nhau, đồng thời camera an ninh và thông tin cảnh giác bảo vệ giữ gìn tài sản của công an phường được dán khắp nơi. Thấy chúng tôi đi tìm nhà trọ và hỏi về an ninh cuối năm tại đây ra sao, khi về quê chủ nhà trọ có nhận trông giữ xe cho người thuê hay không, chị Ngân, chủ một dãy nhà thông báo “cứ yên tâm, đi đâu khóa kín cổng, xe cộ khóa cổ, khóa càng trong nhà là không lo gì”.

Chủ nhà trọ khuyên nếu không yên tâm để xe trong phòng khi về quê ăn tết, mọi người đi gửi ở các chung cư, nơi gửi xe theo tháng Ảnh Bảo Vy Tại chung cư mi ni số 283/29 Bông Sao, chị Huỳnh Thị Bảo Yến, 35 tuổi cho hay ở trọ tại đây hơn 2 năm thì thấy mọi người về quê ăn tết đều khóa cửa rồi để xe máy luôn trong nhà. “Tôi về quê hơn 10 ngày cũng để xe máy, đồ đạc cả trong phòng rồi khóa cửa. Cũng yên tâm vì bà con ở đây cũng ở lại TP.HCM nhiều, mọi người tốt bụng cũng coi chừng nhà giúp nhau”, chị Yến giãi bày.

Cô Lê Thị Tân, tổ trưởng tổ dân phố số 8, khu phố 1, P.9, Q.8, TP.HCM, cho biết trong các buổi họp về an ninh trật tự mới đây, các tổ dân phố đều được nhắn nhở tinh thần phải đề cao cảnh giác với mất trộm cướp tài sản, nhất là dịp cuối năm, gần Tết Nguyên đán. Học sinh, sinh viên ở trọ cũng như người lao động nên cảnh giác, chú ý khóa xe cẩn thận trong nhà, nếu về quê dài ngày nên gửi xe máy ở các tòa nhà chung cư, cơ quan nhận trông giữ xe theo tháng.