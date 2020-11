Việt Nam năm 2045 sẽ như thế nào?

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020 do T.Ư Đoàn tổ chức với chủ đề “Việt Nam 2045”. Diễn đàn nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; tạo môi trường để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

“Trong khuôn khổ Diễn đàn hôm nay, mỗi trí thức trẻ tham dự đều xứng đáng là đại diện cho đội ngũ trí thức trẻ trong lĩnh vực chuyên môn, học tập, nghiên cứu và nơi công tác. Kiến thức chuyên môn giỏi, năng lực tư duy sáng tạo tốt, khả năng hội nhập cao, tinh thần dân tộc cũng như luôn mong muốn được đóng góp xây dựng đất nước là những thế mạnh của trí thức trẻ Việt Nam. Tập hợp, phát huy lực lượng trí thức trẻ Việt Nam, đặc biệt là những nhân tố nổi trội, tiêu biểu, trở thành nhiệm vụ quan trọng của Đoàn. Trong thời gian qua, bằng nhiều giải pháp khác nhau, chúng tôi đã cố gắng từng bước gắn kết trí thức trẻ qua những hoạt động tình nguyện, các phong trào tại các cấp bộ Đoàn, các hoạt động tôn vinh, biểu dương các trí thức trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực khác nhau”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nên số lượng đại biểu dự Diễn đàn năm nay ít hơn so với năm trước nhưng có sự vượt trội về chất lượng. Cụ thể, năm nay các đại biểu đều là tiến sĩ, nghiên cứu sinh, thạc sĩ; số lượng đại biểu là tiến sĩ/nghiên cứu sinh chiếm 33.5% (so với năm ngoái là 21%); thạc sĩ chiếm 66.5% (so với năm ngoái là 48%).