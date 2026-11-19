Hồi học tiểu học, tôi được nghe câu chuyện Tấm lòng vàng của nhà văn Nguyễn Công Hoan trong giờ đọc truyện mà tới giờ tôi vẫn không quên.

Áng văn Nguyễn Công Hoan đã đem đến cho bọn học trò chúng tôi hình ảnh người thầy cao đẹp. Với chúng tôi, người thầy không chỉ dạy chữ, dạy người mà còn đồng nghĩa với việc sẵn sàng giúp đỡ những ai nghèo khó vượt qua nghịch cảnh, đứng thẳng làm người. Cũng từ câu chuyện, đã hình thành trong chúng tôi lòng kính yêu người thầy gần như tuyệt đối. Và chúng tôi ai cũng muốn sống đẹp như người thầy. Lớn lên phần lớn ai cũng ao ước được làm nghề dạy học.

Việc đào tạo người thầy bắt đầu từ đổi mới trường sư phạm ẢNH: NHẬT THỊNH

Có lần ngồi hầu chuyện với nhà giáo Dương Thiệu Tống, ông tâm sự: "Làm nghề dạy học phải có cái chí. Trong cuộc mưu sinh, dù khó khăn vất vả đến đâu nhưng có hai việc mà người thầy không được làm. Đó là lợi dụng học sinh như là phương tiện để kiếm tiền và không được chà đạp, bôi nhọ lên đồng nghiệp để tiến thân" và nói thêm: "Nếu anh làm không được hai việc ấy thì tôi khuyên anh nên chọn nghề khác". Nhân cách của người thầy có ảnh hưởng rất lớn, rất lâu dài đến học trò. Nếu người thầy đánh mất nhân cách của mình thì cũng đồng thời làm hỏng một thế hệ học sinh do chính mình giảng dạy. Những lời thầy Tống ngắn gọn mà thấm thía.

Xin ghi hai câu thơ của nhà giáo Dương Thiệu Tống như một lời nhắc nhở các nhà giáo đang đứng trên bục giảng: Trồng người sự nghiệp muôn năm/Chữ tâm quan trọng gấp trăm chữ tài.

Ông cha ta nói "Lương sư hưng quốc". Có thể hiểu: Đất nước muốn giàu mạnh (hưng quốc) thì phải có những người thầy tài năng, đức độ (lương sư). Điều này khẳng định mối tương quan giữa vai trò của nhà giáo đối với sự phát triển của đất nước và cũng cho thấy vị thế của nhà giáo với các tầng lớp xã hội khác. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những "lương sư" thời nào cũng có?

Ngày nay, các nhà khoa học sư phạm đều thống nhất rằng việc đào tạo người thầy bắt đầu từ đổi mới trường sư phạm. Với việc tuyển vào những người yêu nghề, có tâm, có thực tài và đào tạo bài bản là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho chất lượng về sau. Việc đưa ra chính sách thu hút người tài vào trường sư phạm, việc thiết kế chương trình đào tạo và các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ ấy thiết tưởng các nhà quản lý phải đặc biệt lưu tâm.

Và cuối cùng, phải đảm bảo một mức lương để người thầy yên tâm dồn hết tâm lực của mình vào việc truyền thụ kiến thức.

Người thầy, một phương diện nào đó được xem là lương tâm của xã hội. Bởi vậy khôi phục vị trí, hình ảnh người thầy là việc làm cấp thiết hiện nay.