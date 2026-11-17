Đó là chia sẻ của thạc sĩ Dương Chí Thanh, đồng sáng lập và Tổng giám đốc Cánh Cung Group, tại chương trình "Tri ân người thầy doanh nhân" do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức sáng nay 17.11 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Theo đó, chương trình tri ân nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực của đội ngũ doanh nhân trong việc kết nối tri thức học thuật với thực tiễn nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, với sự tham dự của 50 thầy cô là lãnh đạo, phụ trách bộ phận tại các doanh nghiệp đang đồng hành cùng trường trong công tác đào tạo, chia sẻ kiến thức và trang bị kỹ năng thực tế cho sinh viên.

ẢNH: P.Đ

Sinh viên tri ân các thầy cô là doanh nhân ẢNH: P.Đ

Tại đây, chủ đề "Câu chuyện người thầy doanh nhân" mang đến nhiều câu chuyện ý nghĩa của thầy cô trong quá trình gắn bó với sinh viên và trải nghiệm khi song hành giữa hai vai trò: nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp và người trực tiếp truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho sinh viên.

Thạc sĩ Dương Chí Thanh hiện phụ trách giảng dạy tại Khoa Marketing, cho biết: "Đối với một doanh nhân, việc đứng trên bục giảng là một trải nghiệm rất đặc biệt. Nếu thương trường là nơi tích lũy kinh nghiệm, thì giảng đường là nơi trao truyền những giá trị lớn hơn, nơi chúng tôi chia sẻ không chỉ những câu chuyện thành công mà cả những thất bại và bài học đắt giá giúp sinh viên tránh được sai lầm trên con đường trưởng thành".

Thạc sĩ Thanh cho rằng nếu trong kinh doanh, thành công được đong đếm bằng những con số, thì trong giáo dục, thành công đơn giản là nhìn thấy sinh viên của mình ngày càng trưởng thành và tự tin vững bước.

Tiến sĩ Đinh Mộng Kha cho rằng nghề giáo không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức theo các khuôn mẫu có sẵn ẢNH: P.Đ

Trong khi đó, tiến sĩ Đinh Mộng Kha, Phó chủ tịch Công ty TNHH GiftZone, đang giảng dạy ở Viện Đào tạo sau ĐH của trường, nhận định: "Nghề giáo không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức theo các khuôn mẫu có sẵn, mà quan trọng nhất là khơi dậy tinh thần tự học hỏi liên tục và đồng hành để học viên có thể tự phát triển trên con đường học tập của chính mình".

Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí, Phó hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận định: "Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền kinh tế, yêu cầu đối với nguồn nhân lực không còn dừng ở kiến thức chuyên môn mà còn là khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ".

"Với kinh nghiệm trực tiếp điều hành, quản lý và phát triển doanh nghiệp, các thầy cô đến từ doanh nghiệp giúp cho sinh viên có góc nhìn thực tiễn về những thay đổi của thị trường. Đồng thời hiểu rằng không phải chỉ học kiến thức mà còn phải biết cách vận dụng kiến thức và công nghệ để tạo ra giá trị", tiến sĩ Trí cho hay.

Theo ông Trí, ngoài những giờ lên lớp, các thầy cô đặc biệt này còn đóng góp vào xây dựng chương trình đào tạo, chung tay trong các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, tham gia hàng trăm hoạt động gắn kết giữa sinh viên với doanh nghiệp như chuỗi hoạt động từ giảng đường đến khởi nghiệp, talkshow, báo cáo chuyên đề, hội thảo theo ngành nghề, tham quan doanh nghiệp, giúp sinh viên lĩnh hội thêm nhiều bài học giá trị ngoài sách vở.



