Giữ người ở lại với đời

Sự thấu cảm từ quá khứ

Nhiều người thường nhìn nhận vô gia cư như một sự thất bại cá nhân hay một vết nhơ về đạo đức, nhưng với Christopher Axe, đó đơn giản là một biến cố nghiệt ngã. Anh thấu hiểu điều đó bằng chính những vết sẹo từ ký ức của bản thân.

Nhiều năm trước, sau khi rời quê hương Manchester (Anh) đến New Zealand với hy vọng tìm được một công việc phù hợp, Christopher bất ngờ rơi vào cảnh vô gia cư vì trục trặc visa. Trong những ngày chật vật nơi đất khách, anh từng lao vào cứu một đứa bé khỏi nhóm côn đồ trên đường phố và bị chấn thương đầu nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ kéo dài. Những ngày tháng vật lộn giữa mặc cảm và sự trống rỗng ấy đã nhào nặn nên một Christopher thấu cảm của hiện tại. "Vô gia cư là một giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời tôi, nhưng tôi hy vọng rằng từ bóng tối đó, một chút ánh sáng có thể được tạo ra", anh chia sẻ. Động lực ấy đã thôi thúc anh xây dựng cộng đồng Help Hanoi's Homeless (HHH), một mạng lưới tình nguyện giúp đỡ những người yếu thế ở Hà Nội.

Christopher Axe và các tình nguyện viên giúp đỡ người khó khăn trên đường phố Ảnh: Tác giả cung cấp

Từ lòng tốt cá nhân đến vòng tay cộng đồng

Đến VN năm 2016, Christopher nhanh chóng yêu mến mảnh đất và con người nơi đây. Anh dần ổn định cuộc sống với công việc giáo viên ở Hà Nội. Tại đây, anh tình cờ gặp và thường giúp đỡ một người phụ nữ vô gia cư cùng một đứa bé. Từ vài túi quà cá nhân ban đầu, Christopher đã kết nối những người bạn, những tình nguyện viên cùng chung lý tưởng và tạo nên HHH. Đến nay, nhóm đã phát triển thành một cộng đồng vững mạnh với gần 10.000 thành viên đa quốc tịch trên nền tảng Facebook.

Christopher Axe - giáo viên, nhà văn, người sáng lập cộng đồng Help Hanoi's Homeless Ảnh: Tác giả cung cấp

Thời gian đầu, Christopher cùng các tình nguyện viên tự trích tiền lương, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ người thân, bạn bè để mua những vật dụng thiết yếu cho người vô gia cư. Anh còn tự tay nấu những bữa ăn nóng hổi mang đến cho họ. Sự tận tụy và chân thành ấy dần tạo nên niềm tin, trở thành cầu nối để nhóm thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà tài trợ. Christopher cho biết: "Hiện nay, HHH hỗ trợ 3 hoạt động chính mỗi tuần: sáng thứ ba, dưới sự phụ trách của chị Bùi Kim Oanh, nhóm chuẩn bị thức ăn, đồ chơi và đồ dùng cần thiết cho hơn 200 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Tối thứ tư, chị Phạm Bảo Minh Tâm dẫn dắt các chuyến xe len lỏi khắp Hà Nội, mang nhu yếu phẩm phân phát cho người vô gia cư và người nghèo. Tối thứ sáu, hoạt động tương tự được duy trì bởi chị Phạm Thủy - người đã gắn bó nhiều năm với công việc thiện nguyện". Trong mô hình đó, Christopher Axe đóng vai trò hậu phương vững chắc. Anh phụ trách các hoạt động truyền thông, gây quỹ và hậu cần, duy trì kết nối với nhà tài trợ, đồng thời tổ chức, phân bổ nguồn lực cho từng nhóm hoạt động. Anh cũng trực tiếp kêu gọi và điều phối tình nguyện viên, nỗ lực kết nối tinh thần cộng đồng địa phương và bạn bè quốc tế.

Christopher Axe hiến máu nhân đạo Ảnh: Tác giả cung cấp

Không chỉ vậy, đều đặn mỗi tháng, Christopher đứng ra kêu gọi hiến máu cộng đồng. Bản thân anh cũng thường xuyên hiến máu nhân đạo tại Viện Huyết học - Truyền máu quốc gia. Tháng 11.2025, nhờ lời kêu gọi hiến máu của Christopher, anh Jay - bệnh nhân đang cần nhóm máu B - để thực hiện ca ghép gan tại Bệnh viện Vinmec Times City Hà Nội đã được cộng đồng hỗ trợ kịp thời. Sau đó, ca phẫu thuật diễn ra thành công và sức khỏe anh Jay dần hồi phục tích cực.

Suốt nhiều năm liền, Christopher còn duy trì dạy học miễn phí cho trẻ em kém may mắn và tổ chức quyên góp cho trại trẻ mồ côi Mỹ Đức. Với anh, những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi cần được sưởi ấm bằng tình thương và tri thức. Anh Nguyễn Văn Toàn, thành viên Hợp tác xã thương bệnh binh và người tàn tật Mỹ Đức, chia sẻ: "Christopher Axe là một người tốt bụng và ấm áp. Các cháu tàn tật, mồ côi; người nghèo địa phương và người mù ở đây luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ anh ấy. Mọi người rất phấn khởi, đặc biệt là các em nhỏ. Mỗi món quà dù là đồ dùng hay đôi khi chỉ là con gấu bông, các em đều rất thích và luôn gửi lời cảm ơn đến chú Christopher. Chính những điều giản dị ấy đã mang lại tình yêu thương tuyệt vời".

Đêm Bingo gây quỹ tại quán bar Retrobop Barcade Ảnh: Tác giả cung cấp

Sự tử tế ấy đã chạm đến cả những không gian giải trí náo nhiệt của du khách tại Hà Nội. Christopher chia sẻ về mô hình gây quỹ độc đáo: "Quán bar RetroBop Barcade tổ chức đêm Bingo hằng tuần; The Boom Box Nightclub mở các đêm nhạc mỗi cuối tháng. Toàn bộ lợi nhuận từ những hoạt động này được chuyển trực tiếp cho các trưởng nhóm để mua đồ dùng cho người vô gia cư". Khi được hỏi về lý do đồng hành cùng HHH, đại diện quán RetroBop chia sẻ: "Tôi biết rất rõ về Christopher và hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Trước đây, tôi đã từng hỗ trợ Christopher trong các đợt phát quà mà anh ấy tổ chức. Có nhiều người tìm đến quán chúng tôi vào tối thứ năm vì đó là ngày hoạt động gây quỹ từ thiện. Họ cảm thấy đây là một cách rất vui và ý nghĩa để đóng góp cho một mục đích tốt đẹp". Cứ thế, lòng trắc ẩn và tinh thần vì cộng đồng đã biến những tụ điểm sôi động thành một phần của mạng lưới an sinh, nơi niềm vui cá nhân trở thành niềm hy vọng cho những phận đời yếu thế. Trong tương lai, Christopher bày tỏ mong muốn có thể sớm tổ chức thêm một hoạt động vào chủ nhật để hỗ trợ các bệnh nhân tại "làng chạy thận" và trại trẻ mồ côi địa phương.

Nhu yếu phẩm do HHH kêu gọi quyên góp cho người khó khăn Ảnh: Tác giả cung cấp

Sống đẹp là không quay lưng

Suốt 10 năm qua, Christopher và HHH đã giúp đỡ hàng ngàn mảnh đời bất hạnh. Có những câu chuyện khiến anh day dứt: một vị giáo sư từng thông thạo 5 thứ tiếng bị bệnh tật và nghịch cảnh quật ngã, một cô bé mồ côi thiếu thốn tình thương đã dần xem anh như một người cha… Xen giữa những nỗi buồn ấy vẫn luôn có hy vọng và sự kiên cường: "Nhiều người sau khi nhận được sự giúp đỡ đã dần vượt qua khó khăn, tìm được công việc và tự đứng vững trên đôi chân của mình". Đó cũng chính là động lực để anh đối diện với những khó khăn và trăn trở, lựa chọn sự bền bỉ thay vì những hành động nhất thời. Christopher chấp nhận rào cản ngôn ngữ, áp lực thời gian như một phần tất yếu của sự dấn thân bởi với anh, xuất hiện đều đặn mỗi tuần là cách thực tế nhất để xoa dịu nỗi đau trong khi chờ đợi những thay đổi lớn lao hơn.

Lòng nhân ái bền bỉ của Christopher Axe đã vượt ra khỏi ranh giới thủ đô Hà Nội để truyền cảm hứng đến những tấm lòng tại TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của Christopher, năm 2019, Osama Sayed - chàng trai người Ai Cập - đã thành lập Help Saigon's Homeless, mở rộng vòng tay hỗ trợ đến những người yếu thế ở TP.HCM.

"Bất cứ điều gì bạn có thể làm, dù nhỏ hay lớn, cũng sẽ lan tỏa và tạo ra những làn sóng", Christopher chia sẻ. Anh đã và đang tạo ra những làn sóng như thế bằng sự hiện diện bền bỉ cùng niềm tin sự tử tế luôn có chỗ đứng giữa đời thường. Chỉ cần một người không quay lưng, cũng đủ để giữ ai đó ở lại với đời!