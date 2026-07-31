'Huy đồng nát' biến rác thải thành yêu thương

Tuổi trẻ rực rỡ

Về xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình, hỏi anh "Huy đồng nát" hầu như ai cũng biết. Suốt nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên tình nguyện Lý Nhân do anh làm chủ nhiệm đã thu gom hàng trăm tấn rác thải nhựa để gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thành lập CLB khi mới ngoài 20 tuổi, đến nay ở tuổi 36, đã có gia đình riêng, anh Huy vẫn gắn bó với vai trò chủ nhiệm, giữ nguyên nhiệt huyết trong từng hoạt động tình nguyện.

Anh Huy (thứ 2 từ phải sang) đang cùng thành viên CLB gom rác thải nhựa ẢNH: NVCC

Anh Huy cho biết, từ nhỏ anh đã yêu thích các hoạt động tình nguyện. Mỗi khi trường lớp hay địa phương tổ chức phong trào dành cho thanh thiếu niên, anh đều hăng hái tham gia. Niềm đam mê ấy theo anh suốt nhiều năm và cách đây 13 năm đã trở thành động lực để anh cùng ba người bạn sáng lập CLB Thanh niên tình nguyện Lý Nhân, với mong muốn biến những việc làm thiện nguyện thành hoạt động bền vững, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ngay sau khi thành lập, CLB phát động phong trào "Hồi sinh rác thải nhựa" nhằm vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn quỹ cho các hoạt động thiện nguyện. Mạng lưới thu gom được xây dựng từ các tình nguyện viên, cộng tác viên, những "ngôi nhà xanh" đặt tại trường học và các điểm thu gom vỏ hộp sữa ở tất cả trường mầm non trong huyện.

Được duy trì liên tục từ năm 2013 đến nay, chiến dịch mỗi năm thu gom khoảng 90 tấn rác thải nhựa, gây quỹ hàng trăm triệu đồng để duy trì hoạt động của CLB và hỗ trợ các chương trình thiện nguyện. "Chúng tôi nhận thấy quanh mình có rất nhiều chai nhựa, đồ nhựa bị bỏ đi, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. Vì thế, CLB quyết tâm triển khai chiến dịch. Cái tên 'Huy đồng nát' cũng ra đời từ đó", anh Huy chia sẻ.

Là một trong những thành viên gắn bó với CLB, anh Nguyễn Trọng Thưởng cho biết anh Huy không chỉ là người khởi xướng các hoạt động mà còn luôn truyền cảm hứng, động viên mọi người cống hiến sức trẻ và xây dựng tinh thần đoàn kết. Chính sự nhiệt huyết ấy đã giúp anh nhận được sự yêu mến, tin tưởng của các thành viên trong CLB.

Anh Huy trong một sự kiện gói bánh chưng ngày tết ẢNH: NVCC

Tình nguyện bốn mùa - bốn màu

Do đặc thù CLB có số lượng tình nguyện viên đông đảo khoảng 100 người trong đó có 50 thường trực còn lại là tình nguyện viên theo sự kiện, vì vậy anh Huy đã phân thành 3 cấp quản lý theo mô hình quân đội gồm 1 đại đội, 3 trung đội và 9 tiểu đội và ban chủ nhiệm. Bên cạnh việc triển khai linh hoạt các chiến dịch tình nguyện theo định kỳ, anh Huy luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng xã hội cho hàng ngàn thanh thiếu niên mỗi năm, đào tạo kỹ năng công tác Đội cho các hạt nhân phụ trách Đội tại địa bàn cư trú.

Trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh Covid-19, trong tâm dịch xã Đạo Lý (trước sáp nhập), anh Huy đã dẫn dắt CLB tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như mang rau đến tận nhà cho các gia đình F0 bị cách ly, cắt cử thành viên tham gia các chốt phòng chống dịch. Cuộc sống của anh Huy luôn xoay quanh các hoạt động tình nguyện. Mùa xuân có "Xuân yêu thương, tết ấm"; mùa hè có "Mùa hè xanh tình nguyện"; mùa thu có "Trung thu cho em", và mùa đông có "Mùa đông ấm"... Năm nào cũng vậy, tình nguyện như thấm vào máu của chàng thủ lĩnh áo xanh.

Trong năm 2025, CLB với sự dẫn dắt của anh Huy đã tổ chức được nhiều sự kiện lớn, có tính lan tỏa rộng rãi như "Mang mùa xuân đến - đón tết an lành", "Ngày hội gói bánh chưng xanh Xuân gắn kết - Tết sẻ chia" thu hút hơn 2.500 thanh thiếu niên tham gia. Chuỗi hoạt động đã trao tặng 2.000 chiếc bánh chưng xanh và 100 suất quà tết, tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Đặc biệt, CLB còn tổ chức xây dựng Vườn ươm khăn quàng đỏ tại Trường THCS Đạo Lý (xã Bắc Lý) ươm mới 2.500 cây xanh, trong đó có 1.500 cây lấy gỗ và 1.000 cây bóng mát. Kể về khu vườn ươm tại xã Bắc Lý, anh Huy cho biết hạt giống do các bạn học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Điện Biên) nhặt hạt và gửi tặng CLB. Cây giống sẽ được mang tặng đến các địa điểm để trồng, tạo dựng thêm không gian xanh. CLB cũng triển khai các hoạt động đổi rác lấy cây, men vi sinh để phục vụ chiến dịch tết trồng cây hằng năm.

Anh Huy trong một chương trình tập huấn kỹ năng sơ cứu đuối nước ẢNH: NVCC

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, CLB Thanh niên tình nguyện Lý Nhân thu hút hơn 1.000 lượt đoàn viên tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. CLB tiếp sức mùa thi cho gần 6.000 lượt thí sinh, thu gom 56 tấn rác thải nhựa gây quỹ 45 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động tại các trung tâm hành chính công, tổ chức các lớp bình dân học vụ số cho gần 3.000 thanh thiếu niên, thăm hỏi gia đình chính sách và bồi dưỡng lý luận cho đoàn viên. Những chuyến thiện nguyện cũng vượt khỏi địa phương, mang yêu thương đến xã Mường Lầm (Sơn La) và tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" trao 1.200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 318 triệu đồng.

Nhắc về những năm gắn bó với hoạt động tình nguyện, anh Huy nhớ nhất mùa trung thu năm 2022. Khi ấy, hai con trai của anh đều phải nằm viện vì ốm, trong khi chương trình chỉ còn một tuần là diễn ra. Với trách nhiệm của người thủ lĩnh, anh vẫn cùng các thành viên chuẩn bị mọi công việc để chương trình diễn ra trọn vẹn. Chỉ đến khi mọi việc kết thúc, anh mới lặng lẽ tìm một góc, bật khóc vì thương con và thầm biết ơn gia đình đã luôn là hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi hành trình thiện nguyện.

CLB tổ chức dọn dẹp tại nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương ẢNH: NVCC

Gia đình tình nguyện

Dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, đã lập gia đình và có hai con nhỏ, anh Huy vẫn luôn hăng hái với các hoạt động thiện nguyện nên thường được gọi vui là "vác tù và hàng tổng". Chị Trần Thị Khánh Hòa, vợ anh Huy, cho biết trước đây chị cũng tham gia tình nguyện và bén duyên với anh qua những hoạt động của tuổi trẻ. Chính tinh thần sống vì cộng đồng của anh Huy đã khiến chị tin tưởng lựa chọn làm bạn đời. "Người có trách nhiệm với xã hội thì cũng sẽ có trách nhiệm với gia đình", chị Hòa chia sẻ.

Chị Hòa nhớ mãi lần anh Huy hóa trang thành Mẹ Đốp trong chương trình trung thu. Thấy chồng trong tạo hình ngộ nghĩnh, chị chạy đến hôn anh một cái. Từ nụ hôn hồn nhiên ấy, tình yêu của hai người thêm đơm hoa kết trái. Giờ đây, hai con của anh chị cũng thường theo bố mẹ nhặt rác, tham gia các hoạt động mùa hè xanh hay rửa xe gây quỹ cuối tuần. Tinh thần thiện nguyện cứ thế được truyền từ cha mẹ sang các con, tạo nên một "gia đình tình nguyện" đặc biệt ở Bắc Lý.

Bên cạnh vai trò chủ nhiệm CLB, anh Huy còn là Phó ban thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Bắc, đồng hành cùng nhiều câu lạc bộ triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2025, anh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia.

Điều anh Huy trăn trở không phải cho bản thân mà là làm sao giữ lửa phong trào tình nguyện, phát triển các mô hình tuyên truyền bình đẳng giới, chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn và mở thêm các lớp kỹ năng miễn phí cho thanh thiếu niên địa phương.