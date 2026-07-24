Những bước chân trẻ mang yêu thương về bên tuổi già

Chúng tôi băng qua những cánh rừng cao su, vượt những con đường đất đỏ gập ghềnh để tìm đến những căn nhà tạm bợ nằm sâu trong rẫy. Trong những mái nhà liêu xiêu ấy, ánh mắt của các cụ già neo đơn vẫn chất chứa nỗi buồn, sự cô độc của tuổi xế chiều khi không có người thân bên cạnh. Hiện CLB đang duy trì chăm sóc thường xuyên 15 cụ già, không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn gửi trao sự quan tâm, gieo thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống của các cụ.

Em Nguyễn Đức Nhàn, Chủ nhiệm CLB Liên Tâm, cho biết câu lạc bộ được thành lập ngày 14.4.2014 với 7 thành viên ban đầu là những người bạn thân thiết. Trong quá trình đi làm, chứng kiến nhiều cụ già neo đơn, bệnh tật vẫn phải mưu sinh bằng nghề bán vé số, buôn gánh bán bưng hay xin ăn, các thành viên không khỏi xót xa. Từ đó, nhóm trích một phần thu nhập để mua quà, đến thăm và động viên các cụ.

Khi số thành viên tăng lên 22 người, CLB duy trì mỗi tháng một chuyến trao tặng nhu yếu phẩm, đồng thời dành thêm thời gian để trò chuyện. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, giúp các cụ cảm nhận được sự quan tâm, vơi bớt nỗi buồn và thêm ấm lòng.

Thăm cụ Lê Thị Sáu (84 tuổi) ẢNH: TGCC

Điểm đến đầu tiên là nhà cụ Lê Thị Sáu (84 tuổi, ngụ khu phố Trần Cao Vân). Nhàn kể, vài năm trước, trên đường đi làm qua Khu công nghiệp Dầu Giây, em nhiều lần bắt gặp cụ với dáng người lọm khọm, đôi chân đau nhức, đi lại khó khăn nhưng vẫn ngồi bên đường bán vé số mưu sinh. Chứng kiến hoàn cảnh ấy, các thành viên CLB không khỏi chạnh lòng và quyết định góp sức hỗ trợ cụ hằng tháng.

Có lần, cụ Sáu nói: “Mấy đứa cho bà thùng mì hay bao gạo là được rồi, để dành tiền giúp người khác. Bà còn bán vé số, tự mua đồ ăn được, cứ đến chơi với bà là vui rồi”. Câu nói giản dị ấy khiến Nhàn không kìm được nước mắt. Giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, cụ vẫn nghĩ cho người khác trước cả bản thân mình. Từ đó, em tự nhủ sẽ đồng hành cùng cụ chừng nào còn có thể.

Gắn bó qua thời gian, các thành viên CLB gọi cụ bằng cái tên thân thương là “ngoại”. Mỗi lần cả nhóm ghé thăm, cụ lại nắm tay, xúc động bật khóc khiến Nhàn càng thêm thương và không nỡ rời đi.

Nhàn chia sẻ: “Bọn em không kêu gọi vận động trên mạng xã hội, chỉ tự nguyện trích tiền lương để làm. Tùy hoàn cảnh mỗi người trong CLB mà đóng góp nhiều ít khác nhau. Đôi khi cũng có thêm sự hỗ trợ, nhưng chủ yếu từ gia đình, người thân và bạn bè thân thiết”.

Khi chúng tôi đến, cụ Sáu vui mừng bước ra, tay bắt mặt mừng như người bà đón những đứa cháu xa nhà lâu ngày trở về. Tôi thấy Nhàn nhẹ nhàng dúi vào tay cụ chai dầu gió, không quên dặn dò: “Trời mưa nhớ sức dầu, giữ gìn sức khỏe kẻo cảm lạnh nha ngoại”. Cuộc gặp gỡ kéo dài hơn dự định, bởi những cái nắm tay, lời hỏi han cứ níu bước chân mọi người trước khi tiếp tục hành trình.

Thăm gia đình bà Hồ Thị Nga (60 tuổi) ẢNH: TGCC

Chúng tôi đi sâu qua những con đường mòn đất đỏ để tìm đến gia đình bà Hồ Thị Nga (60 tuổi). Nhàn chia sẻ: “Nhà cô không ở địa bàn Dầu Giây mà bên Cẩm Mỹ. Gia đình có ba người đều mắc bệnh, con cô cũng bị bệnh. Cả nhà nương tựa vào nhau mà sống, quanh quẩn bên khu vườn nhỏ, trồng trái cây bán kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, gia đình còn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và sự sẻ chia của cộng đồng”.

Nhàn kể, những ngày đầu khi các thành viên CLB tìm đến, mọi người còn khá e dè, có phần ngại ngùng. Nhưng khi chúng tôi xuất hiện, dù ánh mắt vẫn còn chút rụt rè, các bà, các cô đã nở những nụ cười thật tươi như đón nhận những người thân quen.

Rời nhà bà Nga, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình cụ Trần Văn Cường (84 tuổi). Hai vợ chồng cụ đều bị mù, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chỉ cần nghe tiếng bước chân và những lời chào quen thuộc, các cụ đã nhận ra ngay những người bạn trẻ vẫn thường ghé thăm.

Nụ cười rạng ngời của các cụ trong khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu rằng, những chuyến đi của các em không đơn thuần mang theo quà, mà có cả niềm tin, hơi ấm tình người. Để những cụ già neo đơn ở tuổi xế chiều vẫn cảm nhận được rằng mình luôn được quan tâm và không bị lãng quên.

Câu lạc bộ thiện nguyện Liên Tâm ẢNH: TGCC

Chị Lê Thị Khánh Hồng, người đồng hành cùng CLB suốt 6 năm qua, chia sẻ: “Biết em Nhàn dù thu nhập không dư dả nhưng luôn giàu lòng trắc ẩn, thường xuyên quan tâm, tặng quà cho các cụ già neo đơn nên hằng tháng chị đều trích một phần lương để ủng hộ. Có thời gian chị tham gia trực tiếp cùng nhóm, khi bận không đi được thì đến ngày nhận lương vẫn gửi hỗ trợ”.

Bà Nguyễn Thị Việt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Dầu Giây, đánh giá cao hoạt động của CLB Thiện nguyện Liên Tâm và cho rằng đây là mô hình ý nghĩa trong việc chung tay chăm lo cho người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Bà kỳ vọng các thành viên, đặc biệt là những người trẻ, sẽ tiếp tục giữ nhiệt huyết, duy trì hành trình sẻ chia này.

Em Nguyễn Đức Nhàn cho biết, CLB thường xuyên khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh các cụ già neo đơn, sau đó các thành viên tự nguyện đóng góp để hỗ trợ. Hiện CLB đang đồng hành cùng 15 cụ trên địa bàn, chủ yếu trao tặng những nhu yếu phẩm như gạo, mì, dầu ăn...

“Giá trị vật chất của những phần quà không lớn, nhưng điều quan trọng là anh em trong CLB muốn duy trì việc đến thăm hỏi, trò chuyện cùng các cụ. Người già đơn giản lắm, chỉ cần có người quan tâm, động viên là đã thấy vui rồi”, Nhàn chia sẻ.

Nguyễn Đức Nhàn nhận giấy khen “Gương người tốt, việc tốt" năm 2025 ẢNH: TGCC

Ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các bạn trẻ trong hành trình vì cộng đồng, UBND phường Dầu Giây đã trao tặng giấy khen “Gương người tốt, việc tốt” năm 2025 cho em Nguyễn Đức Nhàn, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Liên Tâm. Đồng thời, CLB cũng được UBND tỉnh Đồng Nai tuyên dương, trao bằng khen “Gương người tốt, việc tốt” năm 2025.

Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những việc làm ý nghĩa mà CLB đã bền bỉ thực hiện suốt thời gian qua. Và tôi tin rằng, hành trình ấy sẽ còn tiếp tục với những bước chân kiên trì, lặng lẽ lan tỏa yêu thương đến nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.