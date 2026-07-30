Xuất gia nhưng không xa trần thế

Hơn 30 năm trước, chàng thanh niên Võ Quốc Hùng (sinh năm 1973, ngụ phường 1, TP.Sa Đéc, nay là phường Sa Đéc) vì mến mộ đạo Phật, mong muốn góp phần an ủi tinh thần và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nên đã phát tâm xuất gia, theo tu học tại chùa Phước Hưng.

Hơn 3 thập niên trôi qua, người tu sĩ năm nào nay đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng thượng tọa, đảm nhiệm cương vị trụ trì chùa Phước Hưng, đồng thời là Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tọa Chơn Trí tặng gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TGCC

Từ khi còn là tăng sinh đến nay, trên cương vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo địa phương, thượng tọa Chơn Trí luôn nhận được sự tín nhiệm của hơn 50 tự viện, hàng trăm tăng ni và hàng chục nghìn phật tử. Điều làm nên sự tin yêu ấy không chỉ là vai trò của một vị trụ trì mà còn ở sự gắn bó với cộng đồng, bền bỉ đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn.

Nhiều năm qua, hàng chục tấn gạo, hàng chục tỉ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm đã được vận động, trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh, cũng như đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, chùa Phước Hưng là một trong những đơn vị đầu tiên tại Đồng Tháp triển khai cây ATM gạo, đồng thời trao tặng khẩu trang, nước uống, suất cơm miễn phí và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Những việc làm ấy có được nhờ sự kết nối của thượng tọa Chơn Trí cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm.

Không chỉ là điểm tựa trong các hoạt động an sinh xã hội, chùa Phước Hưng còn được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Trung ương Giáo hội chọn đăng cai nhiều sự kiện Phật sự quan trọng như giới đàn, khóa bồi dưỡng trụ trì, hội nghị và Đại lễ Phật đản hằng năm.

Thượng tọa Chơn Trí chuyển quà mừng xuân 2026 của các nhà hảo tâm đến bà con ở phường Sa Đéc ẢNH: TGCC

Tuy nhiên, điều khiến người dân Sa Đéc quý trọng thượng tọa Chơn Trí hơn cả là việc chùa Phước Hưng nhiều năm qua trở thành điểm tựa của những người không may nhiễm HIV/AIDS trong những ngày cuối đời. Cảm thông với hoàn cảnh của họ, thượng tọa lắng nghe, động viên, kết nối với gia đình và các cơ quan chức năng để người bệnh vượt qua mặc cảm, tìm lại sự bình an. Không bằng những lời thuyết pháp, thượng tọa chạm đến họ bằng sự ân cần, những bữa cơm, viên thuốc và sự đồng hành chân thành.

Theo thượng tọa Chơn Trí, ở giai đoạn cuối đời, nhiều người mắc HIV/AIDS rơi vào tuyệt vọng, mặc cảm, thậm chí từng nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Điều khiến họ day dứt hơn cả là nỗi lo khi qua đời sẽ không có người lo hậu sự chu đáo vì sự kỳ thị của xã hội. Thấu hiểu điều đó, thượng tọa dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên và cam kết chùa Phước Hưng sẽ đứng ra thực hiện các nghi lễ tang lễ khi họ qua đời. Tro cốt của người mất cũng được gửi tại chùa để người thân có nơi hương khói, tưởng niệm.

Sự đồng hành ấy đã giúp nhiều người dần thay đổi nhận thức, từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực và có thêm niềm tin ở những ngày cuối đời. Mỗi khi một bệnh nhân qua đời, thượng tọa cùng chư tăng đều đến tận nơi thực hiện nghi lễ như lời đã hứa, mang lại sự an lòng cho người mất và gia quyến.

Trước băn khoăn về nguy cơ lây nhiễm HIV khi tiếp xúc với người bệnh, thượng tọa Chơn Trí cho biết, chỉ cần hiểu đúng về đường lây truyền của HIV và tuân thủ các hướng dẫn phòng ngừa của ngành y tế thì không có gì phải e ngại. Theo thượng tọa, sự hiện diện của chư tăng trong những giờ phút cuối đời giúp người bệnh thêm an tâm, trong khi việc hậu sự vẫn được thực hiện đúng quy định và bảo đảm an toàn.

Chùa Phước Hưng, Sa Đéc - nơi thượng tọa Chơn Trí tổ chức các hoạt động xã hội ẢNH: TGCC

Suốt nhiều năm qua, thượng tọa Chơn Trí cùng chư tăng và các đoàn thể địa phương đã đồng hành với nhiều bệnh nhân HIV/AIDS từ khi còn sống đến lúc qua đời. Không xa lánh hay kỳ thị, thượng tọa lắng nghe, động viên, giúp họ tìm lại niềm tin, đồng thời chu toàn hậu sự cho những người kém may mắn. Những việc làm lặng lẽ ấy đã góp phần gắn kết đạo với đời bằng tinh thần từ bi và sẻ chia.

Với những đóng góp trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, thượng tọa Chơn Trí đã nhận nhiều bằng khen của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Tại lễ tri ân Hoa việc thiện của tỉnh Đồng Tháp nhiều năm liền, thượng tọa cũng được Hội Chữ thập đỏ mời tham dự và biểu dương vì những đóng góp cho công tác xã hội.

Sau đại dịch Covid-19, chùa Phước Hưng vẫn duy trì nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như tổ chức các lễ cầu siêu cho những người đã khuất, định kỳ trao cơm và quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, chùa và các tự viện trong khu vực cũng không tổ chức các hoạt động mang màu sắc mê tín như cúng sao, giải hạn, góp phần xây dựng nếp sinh hoạt tín ngưỡng đúng với tinh thần Phật giáo.

Âm thầm giúp đỡ những số phận kém may mắn, lan tỏa lòng nhân ái và tinh thần phụng sự cộng đồng, thượng tọa Chơn Trí đã và đang thực hiện trọn vẹn tâm nguyện gắn bó với đạo pháp và cuộc đời. Từ những việc làm ấy, hình ảnh một ngôi chùa không chỉ là nơi tu học mà còn là điểm tựa của những phận người yếu thế ngày càng được khắc sâu trong lòng người dân Đồng Tháp.