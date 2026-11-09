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    Góc nhìn phóng viên: Cái giá của… khôn lỏi!

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Chuyện các công trình trái phép (nhà ở, hàng rào, chuồng trại…) xuất hiện tại khu vực đất cần giải phóng mặt bằng để 'đón đầu' dự án, hòng kiếm tiền đền bù lâu nay không hiếm. Nhưng sự việc mới đây ở Quảng Trị cho thấy một số người 'nhảy số' nhanh đến cỡ nào.

    Chuyện rằng ngày 30.10 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 dài khoảng 13,8 km đi qua các xã Cửa Việt, Gio Linh, Hiếu Giang và phường Đông Hà, tổng kinh phí 748 tỉ đồng.

    Sau khi thông tin được công khai, chỉ trong mấy ngày, một số hộ dân ở xã Cửa Việt có dấu hiệu khoan giếng, xây tường rào, công trình và vật kiến trúc trong hành lang bảo vệ đường bộ, khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng... nhằm tạo lập tài sản để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Họ thuê nhân công làm ngày làm đêm và chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có 40 cái giếng xuất hiện.

    Chính quyền xã Cửa Việt cũng đã phản ứng rất nhanh. Ngay sau khi những công trình nói trên được tạo lập, ngày 6 - 7.11, UBND xã Cửa Việt đã lập đoàn kiểm tra, rà soát việc đào, khoan giếng, xây dựng hàng rào, mái che, cơi nới công trình và tạo lập tài sản trái quy định trên đất thuộc hành lang an toàn giao thông, phạm vi quy hoạch các dự án giao thông.

    Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình cơi nới, đồng thời đóng, lấp các giếng khoan vi phạm. UBND xã còn yêu cầu khẩn trương di dời, tháo dỡ hoặc xử lý các giếng khoan theo hướng dẫn; các trường hợp cố tình vi phạm sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

    Như vậy, 40 giếng khoan sai quy định tại khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 9 đã kịp thời bị phát hiện, xử lý. Mới thấy, kiểu "khôn lỏi" qua mặt quy định để tư lợi thường chỉ nhận cái kết tiền mất, tật mang.

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    mở rộng quốc lộ 9 thu hồi đất Bồi thường giải phóng mặt bằng khoan giếng xã Cửa việt Quảng Trị

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