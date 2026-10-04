Gửi nắng sẻ chia

Một ngày tháng 8, chúng tôi mang những bao gạo, bộ sách vở mới và món đồ chơi nhỏ đến trao tặng học sinh Trường tiểu học Bảo Thuận và Trường TH-THCS Tân Nghĩa (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).
Những hạt gạo trao đi không chỉ giúp bữa cơm gia đình các em thêm đủ đầy; những trang sách, quyển vở đồng hành cùng các em trên hành trình tìm kiếm tri thức; mà những món đồ chơi nhỏ còn góp phần giữ lại nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ.
Sự gắn kết ấy càng ý nghĩa khi tình yêu thương được trao đi theo cả hai chiều. Không chỉ người dân thành thị hướng về vùng cao, bà con thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) cũng gửi những bao gạo thơm thảo đến người dân thành phố, cùng nhau lan tỏa sự sẻ chia.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn
Bình luận (0)