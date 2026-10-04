Gửi nắng sẻ chia

Một ngày tháng 8, chúng tôi mang những bao gạo, bộ sách vở mới và món đồ chơi nhỏ đến trao tặng học sinh Trường tiểu học Bảo Thuận và Trường TH-THCS Tân Nghĩa (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Nutifood trao ba lô và dụng cụ học tập mới cho các em học sinh Trường tiểu học Bảo Thuận

Các em học sinh Trường TH-THCS Tân Nghĩa hào hứng với những cuốn vở mới

Anh chị từ TP.HCM trao những món đồ chơi mới cho các em học sinh Trường TH-THCS Tân Nghĩa

Các em chia sẻ đồ chơi mới cùng với bạn bè

Tổ chức trò chơi giao lưu cùng các em tại Kala Campark

Nhân viên tại Kala Campark làm lồng đèn thủ công tặng các em nhỏ xã Bảo Thuận

Những hạt gạo trao đi không chỉ giúp bữa cơm gia đình các em thêm đủ đầy; những trang sách, quyển vở đồng hành cùng các em trên hành trình tìm kiếm tri thức; mà những món đồ chơi nhỏ còn góp phần giữ lại nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ.

Bà con thị trấn Di Linh - Lâm Đồng ủng hộ gạo và bơ cho bà con TP.HCM

Sự gắn kết ấy càng ý nghĩa khi tình yêu thương được trao đi theo cả hai chiều. Không chỉ người dân thành thị hướng về vùng cao, bà con thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) cũng gửi những bao gạo thơm thảo đến người dân thành phố, cùng nhau lan tỏa sự sẻ chia.