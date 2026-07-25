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Văn hóa Sống đẹp

Hành trình của sự sẻ chia

Bài và ảnh: Nguyễn Huỳnh Thiên Nhi
Bài và ảnh: Nguyễn Huỳnh Thiên Nhi
TP.HCM
Từng nghĩ giúp đỡ người khác phải bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng sau những lần cùng mọi người chuẩn bị các suất cơm trao tặng người khó khăn, tôi hiểu rằng sống đẹp đôi khi chỉ cần bắt đầu bằng sự sẻ chia nhỏ bé.

Từ sáng sớm, mọi người đã cùng nhau đi chợ, nhặt rau, chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng rồi cẩn thận chia từng phần cơm vào hộp. Mỗi người đảm nhận một công việc, góp sức bằng sự nhiệt tình và tình yêu thương. Những suất cơm tuy chỉ vài chục phần, không mang giá trị vật chất lớn lao, nhưng đều được chăm chút kỹ lưỡng để gửi đến các cô chú bán vé số, người lao động và những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Hành trình của sự sẻ chia - Ảnh 1.

Tình nguyện viên chia canh vào từng túi để hoàn thiện những suất cơm trước khi trao đến người có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

Hành trình của sự sẻ chia - Ảnh 2.

Mọi người tất bật chuẩn bị

Hành trình của sự sẻ chia - Ảnh 3.

Từng suất cơm được hoàn thiện cẩn thận trước khi đến tay người nhận

Hành trình của sự sẻ chia - Ảnh 4.

Trao tận tay những phần cơm cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hành trình của sự sẻ chia - Ảnh 5.

Đón nhận suất cơm từ nhóm tình nguyện rồi vui vẻ dùng bữa

Điều khiến tôi nhớ mãi là nụ cười cùng những lời cảm ơn chân thành từ những người nhận cơm. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra rằng giá trị của sự sẻ chia không nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà nằm ở sự quan tâm và tấm lòng của người trao gửi. Hoạt động này cũng giúp tôi biết trân trọng hơn những điều mình đang có, đồng thời học cách yêu thương và quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh.

Tôi tin rằng sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc làm phi thường, mà có thể đến từ những hành động giản dị mỗi ngày. Bởi đôi khi, một hộp cơm nóng, một sự quan tâm đúng lúc cũng đủ để lan tỏa yêu thương và tiếp thêm hy vọng cho một người nào đó.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Hành trình của sự sẻ chia - Ảnh 6.

 

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