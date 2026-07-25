Hành trình của sự sẻ chia

Từ sáng sớm, mọi người đã cùng nhau đi chợ, nhặt rau, chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng rồi cẩn thận chia từng phần cơm vào hộp. Mỗi người đảm nhận một công việc, góp sức bằng sự nhiệt tình và tình yêu thương. Những suất cơm tuy chỉ vài chục phần, không mang giá trị vật chất lớn lao, nhưng đều được chăm chút kỹ lưỡng để gửi đến các cô chú bán vé số, người lao động và những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Điều khiến tôi nhớ mãi là nụ cười cùng những lời cảm ơn chân thành từ những người nhận cơm. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra rằng giá trị của sự sẻ chia không nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà nằm ở sự quan tâm và tấm lòng của người trao gửi. Hoạt động này cũng giúp tôi biết trân trọng hơn những điều mình đang có, đồng thời học cách yêu thương và quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh.
Tôi tin rằng sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc làm phi thường, mà có thể đến từ những hành động giản dị mỗi ngày. Bởi đôi khi, một hộp cơm nóng, một sự quan tâm đúng lúc cũng đủ để lan tỏa yêu thương và tiếp thêm hy vọng cho một người nào đó.
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Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
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